В тройку лидеров по фактическому объему импорта ВиВТ в 2016-2023 гг. входят Саудовская Аравия, Индия и Катар

Первый полученный ВВС Катара истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, катарский бортовой номер QA404, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации ВАЕ Systems в Вартоне (Великобритания), август 2022 года.

ЦАМТО, 22 октября. Саудовская Аравия, Индия и Катар по периоду 2016-2023 гг. стали крупнейшими мировыми импортерами продукции военного назначения.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

Первое место по итогам 2016-2023 гг. заняла Саудовская Аравия (66,581 млрд. долл.), второе место занимает Индия (54,792 млрд. долл.). Замыкает тройку лидеров Катар (46,337 млрд. долл.).

Последующие места в первой десятке крупнейших мировых импортеров вооружений по итогам 2016-2023 гг. по стоимостному объему импорта ПВН занимают Австралия (34,608 млрд. долл.), Египет (25,896 млрд. долл.), Алжир (24,283 млрд. долл.), ОАЭ (23,326 млрд. долл.), Великобритания (20,678 млрд. долл.), Южная Корея (20,083 млрд. долл.) и Япония (18,133 млрд. долл.).

В целом в 2016-2023 гг. импорт вооружений осуществила 171 страна. Общий стоимостной объем мирового импорта вооружений в 2016-2023 гг. составил 677,912 млрд. долл.

В десятку крупнейших получателей вооружений в 2023 году по объему фактического импорта вошли: Саудовская Аравия (8,498 млрд. долл.), Катар (8,341 млрд. долл.), Кувейт (5,675 млрд. долл.), Индия (4,432 млрд. долл.), Япония (3,410 млрд. долл.), Великобритания (3,152 млрд. долл.), Польша (2,891 млрд. долл.), ОАЭ (2,701 млрд. долл.), Австралия (2,623 млрд. долл.) и Пакистан (2,536 млрд. долл.).

Характерной особенностью для мирового импорта вооружений является гораздо большее количество участников этого рынка по сравнению с количеством экспортеров военной техники. Если в рейтинге мировых экспортеров присутствует 67 стран, то в рейтинге мировых импортеров по фактическому импорту за период 2016-2023 гг. – 171 страна (за вычетом НАТО, ООН и ЕС как коллективных заказчиков, а также категории "неизвестный"). В географическом аспекте количество стран-импортеров в 2,5 раза превышает количество стран-экспортеров вооружений.

Основной тенденцией мирового импорта вооружений является значительное расширение количества стран-импортеров ВиВТ с достаточно большими объемами импорта вооружений.

Вплоть до недавнего времени большая часть мирового экспорта вооружений концентрировалась в относительно небольшой группе стран. Однако особенностью последних лет стало постепенное расширение количества стран-экспортеров вооружений (в основном за счет развития горизонтальных связей развивающихся стран мира). В группу крупнейших мировых экспортеров прочно вошли такие страны как Южная Корея, Турция, Бразилия и ряд других.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.