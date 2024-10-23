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ЦАМТО

Ведущие мировые оборонные компании ускоряют планы по разработке лазерного оружия против БЛА

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На снимке запечатлен момент уничтожения беспилотника боевым лазером во время испытаний
На снимке запечатлен момент уничтожения беспилотника боевым лазером во время испытаний.
Источник изображения: CPL Jacob Joseph, Australian Army

ЦАМТО, 22 октября. Ведущие мировые оборонные компании вкладывают значительные средства в разработку недорогого лазерного оружия для противодействия БЛА.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times.

"Оборонные компании ускоряют планы по разработке недорогого ... лазерного оружия на фоне того, как военные по всему миру ищут способы противодействия ... дронам", – пишет издание.

Как отмечает Financial Times, речь идет, в том числе, о таких ведущих подрядчиках, как американская корпорация RTX, британская QinetiQ и ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA. Сообщается, что компании вкладывают значительные средства в передовые технологии, "которые долгое время считались скорее научной фантастикой, чем реальностью".

По мнению издания, гонка за разработку лазерного оружия, приобрела актуальность по мере того, как правительства многих стран стали пытаться найти более рентабельные способы борьбы с недорогими беспилотниками и ракетами. Как заявили эксперты, борьба против беспилотников привела к "асимметрии затрат".

Тем не менее, по мнению экспертов, даже когда технология будет полностью разработана, лазерное оружие и другое оружие направленной энергии следует рассматривать как дополнительную возможность на поле боя, а не как панацею, отмечает агентство.

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Страны
США
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Leonardo
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QinetiQ
Проекты
БПЛА
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