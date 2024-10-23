АБМ "Тор-М2КМ" – готовый ответ на новую угрозу

ЦАМТО, 22 октября. Современные вооруженные конфликты, в которых прямо или косвенно участвуют страны НАТО, наглядно свидетельствуют о сохранении пристрастия западных стратегов к доктрине Дуэ.

Эта доктрина предполагает массированные воздушные удары по городам и индустриальным объектам, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона". Так они действовали в Югославии, Ираке, Ливии. Так они будут действовать и в дальнейшем.

Авторы статьи отмечают, что при этом номенклатура средств воздушного нападения непрерывно расширяется. И там, где затруднено применение стратегических бомбардировщиков, активно задействуются крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большого радиуса действия. Это требует введения в боевые порядки объектовой ПВО зенитных ракетных комплексов, оптимизированных для борьбы со стратегическими КР и БПЛА.

Таким комплексом является автономный боевой модуль "Тор М2КМ", созданный на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей").

ЗРК "Тор-М2КМ" является модульной версией войскового ЗРК малой дальности "Тор-М2У". Его преимущества в качестве средства прикрытия объектов от ударов беспилотников и крылатых ракет складываются как из особенностей конструктивного исполнения и высочайших тактико-технических характеристик, так и из занимаемой тактической ниши.

БПЛА и КР, как правило, заходят на цель на малой и сверхмалой высоте, зачастую – с огибанием местности. Это ограничивает дальность их обнаружения радиогоризонтом, делая избыточными дальнобойные ракеты средств ПВО, – зона поражения оказывается примерно одинаковой с ЗРК малой дальности. С другой стороны, высокоточные СВН имеют сравнительно малые размеры, что затрудняет их обнаружение радарами комплексов ближнего действия. В состав АБМ "Тор-М2КМ" входит мощная станция обнаружения целей, позволяющая "увидеть" любое СВН. В результате разведывательные и огневые возможности автономного боевого модуля являются необходимыми и достаточными для прикрытия важных объектов от ударов крылатых ракет и БПЛА.

За счет отказа от шасси серьезно уменьшена стоимость производства и эксплуатации изделия, что позволяет при одинаковых затратах иметь большее количество комплексов. При этом для ПВО городов и крупных предприятий отсутствие самоходного шасси не является недостатком – объекты прикрытия неподвижны. Напротив, отсутствие шасси предоставляет комплексу дополнительные преимущества. Главным из них является малый вес – всего 15 тонн – в два с лишним раза меньше, чем у базовой версии. Это позволяет транспортировать АБМ вертолетом и устанавливать их на плоских крышах домов площадью свыше 100 м2 (при их соответствии градостроительным нормам).

Самоходным ЗРК занять такую позицию, мягко говоря, сложно. Между тем позиция на крышах домов не только расширяет зону обнаружения низколетящих целей (за счет расширения радиогоризонта), но и позволяет нивелировать "мертвые зоны", обусловленные городской застройкой. В полной мере соответствуют задачам обеспечения объектового ПВО и такие характеристики АБМ ЗРК "Тор-М2КМ", как малое время развертывания (3минуты – мировой рекорд), позволяющее отразить внезапный налет, высокая скорость обзора воздушного пространства (1 оборот антенны в секунду – лучший мировой показатель), позволяющая быстро реагировать на меняющуюся обстановку, малое время реакции от обнаружения цели до пуска ЗУР– 5-10 сек, что особенно актуально при работе по низколетящим целям, которые обнаруживаются позднее СВН, летящих на средних и больших высотах.

Станция обнаружения целей АБМ "Тор-М2КМ" способна обнаружить средства воздушного нападения на дальности 32 км (до границы радиогоризонта). Согласно техническому паспорту изделия СОЦ обнаруживает цели, имеющие эффективную поверхность рассеяния (размер в радиодиапазоне) менее 0,1 м2. На практике, в ходе боевой работы в зоне СВО, ЗРК семейства "Тор" обнаруживали и перехватывали цели с заметно меньшим ЭПР. Согласно опубликованным МО РФ сообщениям командиров боевых расчетов, комплекс "видит и поражает" любую, даже самую малозаметную цель.

Предельные скоростные характеристики целей также весьма высоки – боевой модуль способен перехватить СВН, развивающее 700м/с. И вновь на практике зафиксированы перехваты комплексами семейства "Тор" и более скоростных целей, в т.ч. – баллистических. При этом боевой модуль способен одновременно обнаружить до 48 целей, ранжировать их по степени опасности, взять 10 приоритетных на автосопровождение и обстрелять одновременно 4 из них. Все ЗРК семейства "Тор" отличаются высокой помехозащенностью. В глубоком тылу это качество может показаться не столь востребованным, как на передовой. Но не стоит забывать о том, что оснащение стратегических БПЛА системами постановки помех не является неразрешимой задачей. ЗРК "Тор-М2КМ" готов и к этой, пока еще перспективной, угрозе.

Зона поражения АБМ "Тор М2КМ" достигает 15 км по дальности и 10 км по высоте. Нижняя граница зоны поражения "по паспорту" составляет 10 м, а на практике – 4,5-5 м, что позволяет перехватывать цели, летящие на сверхмалой высоте. Курсовой параметр составляет +-8 км, т.е. один боевой модуль способен прикрыть фронт шириной 16 км. Батарея "Тор М2КМ", таким образом, способна обеспечить прикрытие города-миллионника. При этом ракеты ЗРК "Тор-М2КМ" во много раз меньше и дешевле, чем ракеты ЗРК средней и большой дальности, что позволяет отразить налет с минимальными затратами.

Транспортировка автономного боевого модуля "Тор-М2КМ" может осуществляться посредством любого шасси (самоходного или прицепного) подходящей грузоподъемности (от 20 тонн). Установка на шасси и снятие – 25-тонным краном. Время перестановки – 10 мин. (при этом по совокупным затратам времени на перестановку и развертывание – 10+3 мин., комплекс по западным стандартам может считаться мобильным – современные западные ЗРК МД развертываются/свертываются за 10-15 мин.).

Там, где существует угроза налета высоколетящих бомбардировщиков или обстрела баллистическими ракетами, АБМ "Тор-М2КМ" может быть сопряжен (в том числе и напрямую) с ЗРК "Бук-М3" или с ЗРС С-300В4. В этом случае достоинства каждой из боевых машин, взаимно дополняя друг друга, обеспечат надежный щит от любых средств воздушного нападения.

Важно отметить, что приведенные ТТХ соответствуют текущей версии боевого модуля, созданной на базе ЗРК "Тор-М2У". Версия, построенная на базе новейшего ЗРК "Тор-М2", будет иметь возросшие боевые возможности: зона поражения – 16 км по дальности и до 12 км по высоте, при курсовом параметре +-9,5 км, вдвое больший боекомплект (16 ЗУР) и т.д. В ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего роста тактико-технических характеристик, в частности, сегодня идут активные работы по созданию для ЗРК семейства "Тор" малогабаритной ракеты ближнего радиуса действия, что существенно повысит возможности по отражению массированного налета.

Высокие тактико-технические характеристики боевого модуля "Тор-М2КМ", удобство его применения в городской черте, хорошее соотношение "эффективность/стоимость" делают его оптимальным средством объектового ПВО. И не только на сегодняшний день, но и на обозримую перспективу, что обусловлено высоким модернизационным потенциалом изделия и его непрерывным совершенствованием, говорится в статье, опубликованной в октябрьском номере журнала "Национальная оборона".