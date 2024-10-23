Источник изображения: topwar.ru

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили за несколько дней до выборов в стране подтвердил информацию о том, что Запад собирался грузинскими руками открыть второй фронт против России – на Кавказе.

По словам Иванишвили, в определённый момент представители Запада стали активнее продвигать идею о необходимости начать войну против России.

Грузинский политик и бизнесмен:

Высокопоставленный западный чиновник связался с Ираклием Гарибашвили (на тот момент – премьер Грузии, сейчас председатель партии парламентского большинства) и спросил, как вы думаете, сколько можно по времени воевать с Россией и сколько дней продержаться?

Иванишвили сообщил о том, что Гарибашвили ответил так:

Грузия сможет продержаться три-четыре дня. И ради этих дней вы нас толкаете на уничтожение?

Продолжение беседы выглядит особенно примечательным. Неназванный западный чиновник, давая понять, что против России Запад готов воевать ещё и «до последнего грузина», заявил, что в Грузии проживает около четырёх миллионов человек, а потому «за 3-4 дня всех всё равно не убьют»:

Вы бы могли организовать после этого партизанское движение, воевать в лесах, а мы бы вам оказали помощь.

Напомним, что тогда официальный Тбилиси указал на то, что повторять судьбу Украины не собирается. И после этого на Западе ополчились на Грузию - из-за того, что та не хочет выполнять директивы «хозяина» и самоуничтожаться.

Напомним, что теперь в отношении Грузии приостановили выдачу так называемых «льготных» европейских кредитов, равно как и приостановили «программу евроинтеграции». Зато у Грузии значительно потеплели отношения с Москвой, что для грузинской экономики, да и для простого народа, куда более значимо, чем недостижимая «морковка» от Брюсселя перед носом и еврокредиты, за которые придётся дорого заплатить.