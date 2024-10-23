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Интерфакс-АВН

Пхеньян назвал "беспочвенными слухами" сообщения Сеула об "отправке северокорейских военных в РФ"

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Сеул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - В представительстве КНДР при ООН назвали беспочвенными слухами сообщения Сеула об "отправке северокорейских военных в Россию", передает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, целью которых является очернение КНДР и подрыв легитимных, дружеских и партнерских отношений между двумя государствами", - сообщил представитель миссии КНДР в ООН, слова которого приводит "Ренхап".

Агентство обращает внимание, что это первый публичный комментарий северокорейской стороны. Заявление было сделано в понедельник во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Тем временем, издание Politico сообщило, что американские чиновники в частном порядке признают, что "практически ничего" не могут сделать, чтобы предотвратить укрепление сотрудничества России и КНДР.

"Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, за исключением прямых военных действий, которые не рассматриваются", - отмечает газета, ссылаясь на слова источников.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР якобы отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

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