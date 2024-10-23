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Интерфакс-АВН

Великобритания предоставит Украине кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов за счет активов РФ

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания предоставляет Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования, сообщает правительство Соединенного королевства.

"Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что эти деньги - вклад Великобритании в кредит G7, в рамках которого Украине будет предоставлено $50 млрд от стран G7 на военные, бюджетные и восстановительные нужды.

"Кредит будет погашен за счет экстраординарной прибыли от обездвиженных российских суверенных активов", - напомнили в правительстве.

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