Не поймешь, сон это или явь. "План победы" Зеленского — это антиплан (Lidovky, Чехия)

Экс-президент Чехии Клаус назвал "план победы" Зеленского списком требований

Cмысл любого плана есть тогда, когда человек сам может его выполнить. Зеленский рассказал, что нужно сделать другим, чтобы он его выполнил, пишет экс-президент Чехии Вацлав Клаус в Lidovky. Это не план, а перечень эгоистичных желаний и требований, которые могут привести к третьей мировой войне.

Вацлав Клаус

О "плане победы" Зеленского, а скорее антиплане, я узнал из SMS от одного давнего приятеля, нашего бывшего прославленного баскетболиста. Он написал: "Зеленский со своим планом победы пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Острожно!" EchoPrime опубликовало новость об этом плане со словами: "Главный пункт — немедленное приглашение в НАТО". СМИ также сообщают, что Зеленский добавил: Украина должна вступить в альянс "немедленно".

Тут не разберешь, сон это или явь. Он серьезно? Зеленский не слышал или не воспринял всерьез официальное заявление бывшего генерального секретаря НАТО Столтенберга о том, что Украина может вступить в НАТО "только после того, как закончится вооруженный конфликт с Россией"? Все разумные люди хотят скорейшего прекращения этого трагического, кровавого и разрушительного конфликта. Но многие опасаются, что из регионального конфликта он перерастет в третью мировую войну. Любой план целесообразен лишь тогда, когда он исключает эту вероятность.

План Зеленского означает совершенно противоположное. Второй пункт его предложения — перенести войну на территорию России. Разумеется, для этого нужно разрешение бить западным оружием по целям в глубине России. Но разве этим можно предотвратить преобразование нынешнего конфликта в мировую войну? Даже ребенок в такое не поверит.

Третий пункт плана — разместить на территории Украины "сдерживающие средства". То есть опять речь о применении силы, а не о переговорах. К сожалению, у этого пункта есть "секретное приложение", и мы не знаем, какие военные "средства" подразумеваются. Если не ядерные, то, может, химические, биологические? Или какие-то совершенно иные?

Нет смысла говорить о четвертом пункте, в котором Украина предлагает ЕС и США "стратегическое соглашение" о добыче редких природных ископаемых. Бессмысленно обсуждать и пятый пункт, в котором Украина предлагает после конфликта "заменить некоторые американские контингенты в Европе украинскими силами". Это уже откровенные фантазии.

Если кто-то выдвигает некий план, то смысл в нем есть только в том случае, если человек сам может его выполнить. В плане Зеленского сказано, что делать другим, чтобы он выполнил свой план. Это не план, а перечень эгоистичных желаний и требований. Представляю, как Киев разъярил первый комментарий Москвы. Кремль заявил, что "Киеву нужно протрезветь". Но, думаю, не каждый "трезвый" человек способен отличить желание от реалистичного плана. На этот случай есть хорошее выражение "выдавать желаемое за действительное".

В одном только Владимир Зеленский прав: с самого начала разворачивается война Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, с Россией, и, приняв план Зеленского, Запад должен это признать. Похоже, Зеленский постепенно осознает, какой трагедией этот бесполезный конфликт обернулся для его страны и украинского народа. Ему не остается ничего другого, как надеяться на невозможное.

Жертвами великодержавных планов и иллюзорных амбиций выскочек всегда становятся простые люди. Для них же лучше было бы сказать "довольно". Может, это поймут и некоторые наши воинствующие политики. Или они сохранят безбрежную безответственность? Мой друг баскетболист добавил: "Осторожно". Хватит нам уже молчать.