На заседании СБ ООН по Украине произошел спор между представителями США и Китая

Заместитель постпреда Соединенных Штатов при всемирной организации Роберт Вуд, в частности, заявил, что "любое предложение, которое не соответствует Уставу ООН или пытается зафиксировать российские территориальные завоевания, не может быть названо справедливым миром"

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Спор произошел между представителями США и Китая на созванном странами Запада заседании Совета Безопасности ООН по Украине, который закончился призывом китайского дипломата ознакомиться с коммюнике, опубликованным по итогам встречи платформы "Друзья мира" для урегулирования украинского кризиса, передает корреспондент ТАСС.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд выступил с утверждением, что США поддерживают справедливый мир на Украине, но "любое предложение, которое не соответствует Уставу ООН или пытается зафиксировать российские территориальные завоевания, не может быть названо справедливым миром". Вуд также заявил, что "США будут продолжать осуждать страны, включая Китай, которые оказывают поддержку промышленной базе России, до тех пор пока эта помощь не прекратится".

В ответ заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай вместе с некоторыми странами глобального Юга запустил платформу "Друзья мира" для достижения как можно более скорого урегулирования конфликта в Украине и восстановления мира в Европе. Он призвал американского представителя и других участников правильно понять намерения Китая и присоединиться к его усилиям.

После короткого ответа Вуда о том, что мир должен быть справедливым, китайский дипломат посоветовал представителю США ознакомиться с коммюнике, опубликованным 27 сентября по итогам встречи, организованной Китаем и странами глобального Юга.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В мае по итогам консультаций Ван И и Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов". В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приветствует китайско-бразильскую мирную инициативу.