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Интерфакс-АВН

В ЦАХАЛ оценивают число ликвидированных с октября 2023 года членов "Хезболлы" в две тысячи

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Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Victor R. Caivano

Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года уничтожили более 2 тыс. членов движения "Хезболла", сообщает в понедельник издание The Times of Isarael со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Из общего числа в ходе наступательных действий в Ливане ликвидированы 1,2 тыс. Среди убитых - целый ряд командиров.

В ЦАХАЛ полагают, что "Хезболла" испытывает трудности с переброской подкреплений для противостояния пяти израильским дивизиям, действующим на юге Ливана.

По оценкам ЦАХАЛ, у "Хезболлы" осталось 30% от ракетного арсенала, которым движение располагало до начала боевых действий с Израилем, но и в данном случае речь идет о тысячах реактивных снарядов. Тем не менее ликвидация руководителей "Хезболлы", а также множества полевых командиров не дает движению вести столь массированные ракетные обстрелы, как они рассчитывали изначально, разъяснили в ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ также рассчитывают завершить операции в южном Ливане в течение нескольких недель и обеспечить возвращение израильских граждан по домам на севере страны.

В свою очередь представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари анонсировал в предстоящие часы новые удары по финансовой системе "Хезболлы" в Бейруте и по всему Ливану.

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