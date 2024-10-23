Шеф Пентагона наносит неожиданный визит в Киев (The Wall Street Journal, США)

WSJ: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Прибыв с неожиданным визитом в Киев, Ллойд Остин вдруг объявил о новом пакете военной помощи Украине, пишет WSJ. Однако Украина ждет разрешения бить дальнобойными ракетами вглубь России, отмечает автор. Ранее власти США заявляли, что это в их планы не входит.

Лара Селигман

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев и объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом в 400 миллионов долларов. Но в Киеве все еще ждут разрешения от США бить дальнобойными ракетами вглубь России.

Бывший четырехзвездный генерал Сухопутных войск США Остин с самого начала конфликта руководит усилиями Запада по оказанию помощи Киеву. Именно при нем США выделили Украине 64 миллиарда долларов военной помощи, а Европа — еще несколько десятков миллиардов.

Его неожиданный визит в Киев может стать последним в качестве главы Пентагона. Кроме того, в мире продолжаются дебаты о том, что администрация Байдена и сам Остин со своим осторожным подходом к поставкам американского вооружения и ограничениями на его применение мешают Украине вести боевые действия.

Даже в последние месяцы своей работы администрация Байдена не соглашается выполнить две главные просьбы Украины: принять страну в НАТО и разрешить ей наносить удары американским оружием вглубь российской территории.

По информации помощников Остина, никаких важных заявлений он в Киеве делать не будет.

Принцип постепенности в оказании военной помощи, которого придерживается Остин, позволяет Украине выживать, но не дает ей возможности кардинально изменить ход боевых действий, говорят критики. По их словам, если бы Украина получила больше вооружения на начальном этапе конфликта, Киев сегодня не нес территориальные потери.

Сторонники Остина эти утверждения отвергают.

Мнение о том, что Украина одержала бы победу, поставь ей США больше современного вооружения, — "это одно из величайших заблуждений в Вашингтоне", заявил Колин Каль, до июля 2023 года работавший в Пентагоне заместителем министра обороны по вопросам политики. "Речь идет о телепатии, якобы позволяющей мгновенно передвигать предметы. Кроме того, нельзя давать украинцам технику, которую они не умеют применять. Такая политика предполагает полный отказ от компромиссов", — добавляет Каль.

Предложения о таких компромиссах будут звучать все громче, кто бы в ноябре ни одержал победу на выборах.

Если президентом станет Камала Харрис, она, скорее всего, продолжит политику Байдена. Если же республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и получат большинство в сенате, то они с высокой вероятностью сократят финансирование Украины. Дональд Трамп пообещал быстро завершить конфликт, если станет президентом. Кроме того, недавно он назвал Владимира Зеленского "одним из лучших торгашей, с какими я встречался" за его умение выпрашивать военную помощь у конгресса.

В Киеве Остин встретится с Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. В это время ВСУ теряют свои позиции на востоке, а президент Украины не может убедить Запад поддержать его "план победы", который включает требование поставить на Украину дополнительное вооружение и принять ее в НАТО.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, который включает в себя 425 миллионов долларов на приобретение средств ПВО, ракет класса "воздух-земля", бронетехники, другого вооружения и боеприпасов.

Администрация Байдена чрезмерно осторожничает, предоставляя военную помощь то слишком поздно, то в недостаточном количестве, заявил старший советник Германского фонда Маршалла Хезер Конли.

"Если бы мы действовали ясно и открыто, и дали им все необходимые средства, стало бы это иным сигналом для Владимира Путина? — спросила Конли. — Может, он бы поступил немного по-другому. Но он увидел задержки и колебания".

Остин часто выступал за сдержанность, говоря о недопустимости опустошения американских запасов вооружений, о непригодности определенных систем в условиях украинской местности и климата, о трудностях в подготовке украинских войск.

По словам американских представителей, госсекретарь Энтони Блинкен обычно выступал за скорейшую отправку военной техники на Украину, а Байден чаще всего вставал на сторону Остина.

"Мы наблюдаем, как развивается этот конфликт, и мы всегда выделяем средства и вооружение эффективно, своевременно и в соответствии с потребностями ВСУ", — сказал Остин небольшой группе репортеров, которая вместе с ним отправилась в Киев.

Поначалу Остин выступал против поставки современных американских танков Abrams, заявляя, что обслуживать их в полевых условиях украинцам будет слишком трудно. В январе 2023 года Пентагон сменил курс и порекомендовал Байдену отправить на Украину 31 танк.

Благодаря такому решению Германия отправила Киеву свои танки Leopard, и Украина получила небольшую танковую группировку.

Пентагон воздерживался от отправки на Украину боевых ракетных систем дальнего действия ATACMS, опасаясь, что в американских арсеналах их останется слишком мало. В марте администрация все же отправила эти ракеты, но сделала это тайно и в ограниченном количестве. Она по-прежнему не разрешает Киеву применять эти ракеты для ударов вглубь российской территории.

Некоторые представители американского руководства выступают за ограничение поставок американского вооружения на Украину, чтобы удержать Москву от ответных действий, которые могут привести к эскалации. Но Остина прежде всего беспокоит удовлетворение срочных потребностей ВСУ. Обычно это боеприпасы и ракеты ПВО. Столкнувшись с лимитами финансирования, которые ввел конгресс, Остин был вынужден начать выбирать, что отправлять Киеву.

Руководство Пентагона утверждает, что Остин заслуживает благодарности за успехи Украины на поле боя. Один высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил, что, несмотря на значительное преимущество в артиллерии и боеприпасах, Вооруженные Силы России с начала конфликта потеряли 600 тысяч человек убитыми и ранеными. Отчасти это произошло благодаря высокому качеству предоставленного Западом вооружения, включая приоритетные поставки высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

"Конечно, мы следим за тем, насколько сложна обстановка на поле боя, — заявил этот представитель. — Но мы также должны видеть перспективу. Ведь мы помогли Украине сорвать стратегическую цель России — завоевать эту страну".

Накануне неутешительного украинского летнего контрнаступления американское военное командование призывало украинцев сосредоточить силы на каком-то одном направлении, чтобы одним ударом прорвать российскую оборону. Вместо этого украинцы рассредоточили свои войска по всей линии фронта и не сумели добиться сколь-либо существенных успехов.

Хотя украинское руководство не всегда прислушивается к американским советам и выражает недовольство ограничениями на предоставление военной помощи, ВСУ удалось сдержать российское наступление, хотя когда-то такая задача казалась почти невыполнимой.