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Военное обозрение

Противник в Курской области не смог выстроить действенную долговременную систему управления боем (СУБ), не имея козыря в виде американского Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска, с юго-западного направления вплотную подойдя к Судже, начали охват этого города, оккупированного ВСУ. При этом противник пытается из Сумской области перебросить новые подразделения, чтобы не потерять контроль над территориями вдоль границы в Суджанском районе, как это уже произошло с ВСУ в Глушковском районе Курской области.

Одной из проблем для противника на оккупированных им территориях является утрата возможности организовать работоспособную систему управления боем.

План «блицкрига» Зеленского-Сырского, разрабатываемый, мягко говоря, не без натовской военной помощи, состоял в том, чтобы в течение короткого периода времени добраться до Курской АЭС, взять её, а в идеальном для ВСУ варианте – дойти ещё и до Курска на северо-востоке, а также перерезать дорогу Курск-Белгород на востоке. После этого киевский режим собирался навязать торг. Никакая значительная СУБ на долгое время не планировалась.

Теперь же, когда войска противника разрезаются, а отдельные части попадают в локальные кольца окружений, связь между ними, как и оперативное управление ими, крайне важны. Но если на Донбассе, который Илон Маск продолжает считать украинским, ВСУ активно используют для функционирования СУБ системы спутниковой связи Starlink, то в Курской области терминалы «Старлинк» не работают – по крайней мере, так, как того хотелось бы украинской стороне.

Соответственно, украинское командование для управления боем использует (о, ужас…) «старый советский» вариант – с устройствами связи, не поддерживаемыми натовской спутниковой группировкой. Другими словами, украинской армии в Курской области приходится рассчитывать на то, что у неё «есть на земле», а это означает отсутствие важнейшего своего козыря.

Напомним, что сегодня пришла информация о том, что подразделения противника потерпели поражение в населённых пунктах Бондаревка, Дмитрюков и Колмаков, что в непосредственной близости от Суджи. Одновременно с этим до Суджанского района из Сум не доехали несколько групп украинских военных, которых по дороге «навестили» ФАБы и дроны.

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Страны
Россия
США
Персоны
Илон Маск
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