Войти
ТАСС

Spiegel: НАТО может отнести КНР к числу "угроз" из-за якобы оказываемой помощи РФ

200
0
0
Флаги КНР и России
Флаги КНР и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Согласно позиции Лондона, военный блок должен предпринять шаги для того, чтобы прекратить эту "помощь", поскольку действующий курс в отношении Пекина не работает

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс рассматривает возможность включить Китай в число так называемых угроз организации из-за того, что Пекин якобы оказывает военную помощь Москве в конфликте на Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, представители США и Великобритании на прошлой неделе выступили с призывом в Североатлантическом совете ужесточить риторику НАТО в отношении Китая в связи с содействием, которое тот якобы оказывает России в военной сфере. Согласно позиции Лондона, военный блок должен предпринять шаги для того, чтобы прекратить эту "помощь", поскольку действующий курс в отношении Пекина не работает. Это предложение поддержали и в Нидерландах.

Как указал журнал, если сторонникам жесткого курса удастся убедить остальных членов альянса, то Китай вскоре может стать еще одной "угрозой НАТО", к которым в альянсе сейчас причисляют Россию, Иран и КНДР. Такое положение будет закреплено в официальном документе, касающемся проекта противоракетной обороны блока (NATO BMD).

Хотя, отметил Der Spiegel, подобный шаг будет иметь скорее "символическое значение", против него выступает Берлин. Представитель ФРГ, по данным журнала, предупредил, что "не стоит делать выводы о Китае раньше времени". Настороженность по поводу ужесточения риторики в отношении Пекина также высказали Франция и Венгрия.

В связи с разногласиями, возникшими среди членом НАТО по поводу Пекина, Североатлантический совет, по информации Der Spiegel, отложил принятие решения по этом вопросу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венгрия
Германия
Иран
Китай
КНДР
Нидерланды
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 05:47
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?
  • 22.10 01:52
  • 1
Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)
  • 22.10 01:32
  • 1
В Китае заставили робота бегать в кроссовках
  • 22.10 01:25
  • 1
В России испытают технологию обнаружения дальнолетов ВСУ
  • 22.10 00:41
  • 1
"У южнокорейского страха глаза велики". Чем помогут 12 тысяч бойцов из КНДР в зоне СВО?
  • 21.10 20:11
  • 5185
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 16:59
  • 2744
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.10 16:58
  • 141
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.10 15:41
  • 0
От ядерного шантажа к энергетической блокаде
  • 21.10 15:23
  • 0
Польша и страны Балтии – поле боя для НАТО
  • 21.10 14:56
  • 0
Безопасность для Украины – ни НАТО и ни ядерное оружие
  • 21.10 11:55
  • 2
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые