Spiegel: НАТО может отнести КНР к числу "угроз" из-за якобы оказываемой помощи РФ

Согласно позиции Лондона, военный блок должен предпринять шаги для того, чтобы прекратить эту "помощь", поскольку действующий курс в отношении Пекина не работает

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс рассматривает возможность включить Китай в число так называемых угроз организации из-за того, что Пекин якобы оказывает военную помощь Москве в конфликте на Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, представители США и Великобритании на прошлой неделе выступили с призывом в Североатлантическом совете ужесточить риторику НАТО в отношении Китая в связи с содействием, которое тот якобы оказывает России в военной сфере. Согласно позиции Лондона, военный блок должен предпринять шаги для того, чтобы прекратить эту "помощь", поскольку действующий курс в отношении Пекина не работает. Это предложение поддержали и в Нидерландах.

Как указал журнал, если сторонникам жесткого курса удастся убедить остальных членов альянса, то Китай вскоре может стать еще одной "угрозой НАТО", к которым в альянсе сейчас причисляют Россию, Иран и КНДР. Такое положение будет закреплено в официальном документе, касающемся проекта противоракетной обороны блока (NATO BMD).

Хотя, отметил Der Spiegel, подобный шаг будет иметь скорее "символическое значение", против него выступает Берлин. Представитель ФРГ, по данным журнала, предупредил, что "не стоит делать выводы о Китае раньше времени". Настороженность по поводу ужесточения риторики в отношении Пекина также высказали Франция и Венгрия.

В связи с разногласиями, возникшими среди членом НАТО по поводу Пекина, Североатлантический совет, по информации Der Spiegel, отложил принятие решения по этом вопросу.