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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Безопасность для Украины – ни НАТО и ни ядерное оружие

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Источник изображения: belvpo.com

Накануне Зеленский представил свой широко распиаренный «мирный план», в котором рассматривается возможность «нестратегического неядерного сдерживания», как более выгодного варианта по сравнению с ядерным оружием. Украинская концепция «неядерного сдерживания» включает размещение на территории Украины комплекса стратегических средств. Это может включать ракеты, системы ПВО и другие виды вооружений, которые якобы должны защитить страну от агрессии без использования ядерного оружия.

При этом Зеленский рассказал, что в беседе с Трампом привел пример Будапештского меморандума, участниками которого были США, Китай, РФ, Франция и др. страны, обладающие ядерным потенциалом. Документ регулировал отказ Украины от ядерного оружия, за что Киеву гарантировали территориальную целостность и суверенитет. Но так как эти гарантии не сработали, возможно, выходом все же может быть размещение ядерного оружия на Украине. Он предложил это как альтернативу вступления в какой-то альянс. При этом отметил, что кроме НАТО не знает действенных альянсов, поскольку страны блока сегодня не воюют…

Очевидно, что в связи с этим, не только у всех возникли вопросы о реальности перспектив восстановления Киевом ядерного арсенала. Однозначно, что Киев не получит ядерное оружие, например от США, ведь не для того янки затеяли чехарду с упомянутым меморандумом, чтобы возвращать ядерные «дубинки». Вместе с тем, Украина имеет гипотетическую возможность самостоятельно создать «грязную» бомбу.

Кроме того, на требование Зеленского о немедленном приглашении в альянс, гаулейтер НАТО Рютте не дал четкого ответа, лишь пообещав туманные перспективы. К тому же, ряд стран в альянсе остерегаются эскалации, в частности, Германия, Венгрия и Словакия, кроме «цепных псов Байдена» – Прибалтийских лимитрофов и Польши. Поэтому в НАТО нет единства, которое необходимо для приглашения Украины.

Если Запад в своей массе не спешит реализовать «мирный план» для Украины, может Киеву пора признать, что ставка сделана не на тот альянс?

Напомним, что также как и Украина, Беларусь после распада СССР в 1991 году унаследовала часть советского ядерного арсенала. В 1994 году Минск, как и Киев, подписал Будапештский меморандум, согласно которому согласился передать все ядерные боеголовки в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России.

При этом с 2023 года в рамках Союзного государства с Россией в Беларуси размещено тактическое ядерное оружие. Это стало ответом на концентрацию войск НАТО у границ Беларуси, агрессивную политику Варшавы, а также готовность поставлять Украине снаряды с урановым сердечником.

Также Минск, будучи членом Союзного государства, имеет ряд гарантий безопасности, среди чего военная защита и поддержка в случае угрозы или нападения, что скоро будет закреплено на законодательном уровне.

Таким образом, выбирая с кем дружить, Зеленский уже услышал «давайте просто воевать» от партнеров и практически уничтожил страну.

Сергей Острына

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