В Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

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В Кремле прошли переговоры российского президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере энергетики.

Президент ОАЭ прибыл в Москву накануне, вечером он посетил резиденцию Владимира Путина в Ново-Огареве, куда его пригласил российский лидер на неформальный ужин. Как пояснил Дмитрий Песков, Путина и шейха Мухаммеда объединяют очень давние дружеские отношения, которые позволяют общаться в неформальной обстановке и обсуждать самые серьезные темы. Предполагается, что основная часть переговоров прошла в воскресенье, а в понедельник состоялась официальная встреча на уровне делегаций, как говорится, для протокола. Путин отметил взаимодействие России и ОАЭ по многим вопросам, в том числе на международной арене, а также в культурной, гуманитарной сферах и области образования.

Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций.

— заявил российский лидер.

Президент ОАЭ, в свою очередь, заявил, что высоко ценит дружеские отношения с Владимиром Путиным как на личном, так и на рабочем уровне. По его словам, сейчас стоит задача увеличить товарооборот между странами, который в прошлом году достиг 11 млрд долларов. Кроме того, шейх Мухаммед коснулся темы обмена пленными между Россией и Украиной, заявив, что ОАЭ продолжит выступать посредником в этом вопросе, а также прилагать все силы для урегулирования конфликта.

Отметим, что президент ОАЭ приезжает на встречу с Путиным уже второй раз, в прошлом году он посетил Петербургский международный экономический форум.