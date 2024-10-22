Мир по-прежнему на крючке российских энергоресурсов – себе на беду (Time, США)

Time: санкции против России не работают

Санкции против Москвы неэффективны, пишет Time. Мир подсел на крючок российских энергоресурсов и не может с него слезть. Это означает, что влияние Америки ослабло, уверен автор.

Сурия Джаянти (Suriya Jayanti)

С начала российской специальной военной операции на Украине минуло два с половиной года, и попытки Запада отлучить Европу от российской нефти и газа и изолировать Кремль зашли с тупик. Расхваливаемый на все лады энергетический переход ЕС осуществляется прежними темпами, но он также обеспечивает прикрытие продолжающимся, а в некоторых случаях увеличивающимся закупкам российских энергоресурсов, средства от которых идут на финансирование непрекращающегося российского наступления на Украине. В результате мы видим, насколько несгибаем президент Путин, какие серьезные провалы во внешней политике у президента Байдена, как сильно геополитическая власть и влияние сдвигаются в сторону противников США, и насколько мрачные перспективы у Украины.

Влияние и власть России в современном мире основаны на ее огромных запасах энергоресурсов и полезных ископаемых. 50% государственного бюджета за последний десяток лет стране дает экспорт нефти и газа. До начала украинского конфликта ЕС на 40% обеспечивал свои потребности в энергоресурсах за счет импорта из России: 25% нефти, 48% трубопроводного газа и 48% угля. Когда в 2021 году было завершено строительство трубопровода "Северный поток – 2" из России в Германию, эта зависимость должна была усилиться еще больше. Похоже, Путин посчитал, что Европа слишком сильно зависит от России и не станет надлежащим образом отвечать на его начатую в феврале 2022 года полномасштабную военную операцию на Украине, поскольку это слишком рискованно.

США, Британия и ЕС ввели экономические меры, чтобы покарать Кремль. В 2022 и 2023 годах западные страны полностью либо частично запретили импорт российской танкерной нефти, нефтепродуктов, угля, трубопроводного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и прочих продуктов, а со временем ввели запрет на многочисленные финансовые механизмы и технологии, без которых невозможно осуществление торговых операций.

Эти меры вводились постепенно, потому что ЕС не пережил бы внезапный и полный отказ от поставок энергоресурсов из России. СПГ в основном продолжает идти туда без ограничений, равно как и сырье для атомной энергетики. Белый дом не стал полностью запрещать поставки российской нефти, а попытался ввести ценовой порог в 60 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыли России, не сокращая чрезмерно поставки на мировой рынок, чтобы не спровоцировать рост инфляции. Экспорт трубопроводного газа существенно снизился. Небольшие объемы продолжают идти через Украину, а до 38 миллиардов кубометров в год поставляется в Китай. Но в целом импорт ископаемого топлива из России в Европу упал в денежном выражении в период с 2022 по 2023 год с 16 до 1 миллиарда евро в месяц.

Но тут западные санкции прекратили работать. 2024 год стал для России весьма удачным. Рост ВВП может превысить 4%, безработица рекордно низка, а набор в армию и денежное довольствие военнослужащих, в свою очередь, вызвали рекордный рост заработных плат. Во многом это объясняется тем, что Кремль вкладывает деньги в военно-промышленный комплекс. Сейчас он тратит на оборону и безопасность 40% государственных расходов. Но дело не только в военных расходах, ведь это лишь половина истории.

Вторая половина состоит в том, что мир не отказался от российских энергоресурсов. Эмбарго на российские энергоресурсы — это не более чем театральная постановка с санкциями. Самый яркий тому пример — Австрия, где на долю российского газа по-прежнему приходится львиная доля импорта энергоресурсов. Но даже там, где импорт трубопроводного газа в ЕС прекратился, более дорогой российский СПГ никто не запрещал. Его закупки выросли почти на 20%, благодаря чему Россия оказалась на втором месте по объемам газовых поставок в Европу, гарантировав себе более высокие прибыли. Между тем, танкеры "теневого флота" с российской нефтью уже несколько месяцев прибывают напрямую в европейские порты в нарушение западных санкций. В целом с февраля 2022 года ЕС заплатил Москве за нефть, газ и уголь свыше 196 миллиардов евро. Благодаря этим деньгам России удается в том числе укреплять свою армию.

Провал санкционных мер также привел к ослаблению влияния США в мире. Турция обрела значительный вес в качестве энергетического посредника и члена НАТО. Она пользуется своим положением для срыва внешнеполитических целей США и ЕС. Между тем, президент Байден осторожничает, не желая позволить Украине установить военное превосходство, так как боится эскалации. Это усиливает впечатление, что американская поддержка отнюдь не абсолютная. Китай наверняка учитывает это, разрабатывая планы в отношении Тайваня, равно как и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, продолжающий расширять войну Израиля на Ближнем Востоке.

Есть также экологические опасения. С началом вооруженного конфликта на Украине Европа изо всех сил старалась снизить свою уязвимость перед российским энергетическим господством, что вызвало мощное стремление заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками, на годы ускорив энергетический переход. Но Россия стала поставлять дешевую нефть и газ в Китай, Индию и Турцию, а это на годы затормозило их энергетический переход. Между тем, некоторые европейские страны во главе с Германией увеличивают долю угля в выработке энергии, действуя из соображений энергетической безопасности. Природный газ они заменяют на этот самый грязный энергоноситель. <…>

Но больше всех от международного слабоволия и нежелания подвергнуть Россию остракизму страдает Украина. До начала зимы остался месяц, а Кремль разрушил большую часть украинского энергетического сектора.

Неспособность остановить Россию чревата реальными и трагическими последствиями. Пока еще не поздно сдержать Москву и полностью отрезать ее от мировых энергетических рынков. Но для этого нужна политическая воля, которой нет.

Сурия Джаянти (Suriya Jayanti) – эксперт по восточноевропейской и ближневосточной политике. Она 10 лет работала американским дипломатом, в том числе в Кувейте и Ираке, а также отвечала за вопросы энергетики в американском посольстве на Украине. В настоящее время руководит несколькими компаниями чистой энергетики, является членом правления Института безопасности и технологий, а также работает старшим научным сотрудником в Атлантическом совете.