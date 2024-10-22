В Южной Корее допустили изменение позиции по поставкам оружия на Украину

Официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю республики отметил, что это зависит от степени развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна

СЕУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Республики Корея допускает различные варианты изменения позиции Сеула по поставкам оружия на Украину в зависимости от степени развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю.

"За этой ситуацией внимательно следит не только министерство обороны, но и правительство, открыты различные возможности. Думаю, что необходимые ответные меры будут рассматриваться и приниматься в зависимости от ситуации", - сказал Чон Ха Гю. Его попросили прокомментировать возможные ответные действия на фоне слухов об отправке военных КНДР в Россию.

"В целом мы будем рассматривать необходимые меры и открыты к [различным] возможностям", - добавил официальный представитель, пояснив, что не будет обсуждать каждое конкретное предположение.

Республика Корея оказывала финансовую и гуманитарную помощь Украине, прямо поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие или боеприпасы. После заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР в июне в Сеуле заявили, что они не будут придерживаться ограничений в отношении поставок оружия Киеву, если Москва передаст Пхеньяну современные военные технологии.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения о поставках военной помощи из КНДР, указывали, что сотрудничество с Пхеньяном не направлено против третьих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал относиться к информации о якобы нахождении военных КНДР в России как к противоречивой. "Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации", - констатировал представитель Кремля. "Наверное, так к ней (подобной информации - прим. ТАСС) и надо относиться", - считает Песков.

"Это вопрос, который касается ведения специальной военной операции, нужно обращаться в Министерство обороны", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, находятся ли военные КНДР в РФ и планируется ли их участие в СВО.