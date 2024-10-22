МИД Ирана: Тегеран определил цели, по которым он может нанести удар в ответ на возможную атаку Израиля

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Иран принял решение относительно целей, по которым он может нанести удар в ответ на возможную израильскую атаку, заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Бакаи, сообщает иранское информагентство Tasnim.

Комментируя сегодня сообщения о якобы утечке документов в США, касающихся возможного удара Израиля по Ирану, Бакаи подчеркнул, что Иран полностью готов ответить на любой акт агрессии. При этом представитель МИД Ирана не стал говорить о подлинности этих сообщений, сказав лишь, что его страна полностью полагается на свои вооруженные силы.

Напомним, что 1 октября Иран в качестве ответной меры на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, генерального секретаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нильфорушана, нанес ракетный удар по Израилю.

После этого израильские власти пригрозили ответными мерами, на что в Тегеране предупредили, что ответ Ирана на любые действия Израиля будет жестким и хорошо рассчитанным.

Ранее некоторые израильские политики говорили, что не исключаются удары и по иранским ядерным объектам.

Иран впервые за все время непростых отношений с Израилем в апреле этого года напрямую атаковал его в ответ на удар по своей дипмиссии в Сирии, унёсший жизни шестнадцати человек.