Британские военные самолёты будут оснащены передовой лазерной системой защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения

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Британские Королевские ВВС (RAF) близки к оснащению своих самолетов инновационной лазерной системой самозащиты, успешно прошедшей испытания, пишет издание Army Recognition со ссылкой на опубликованное вчера заявление Министерством обороны Великобритании.

В последнем сообщается, что тестирование ноу-хау проводились на полигоне Видсель в Швеции, где система успешно нейтрализовала сразу несколько угроз в виде ракет с тепловым наведением, что стало значительным достижением в области технологий защиты авиации.

В материале говорится, что вышеупомянутая лазерная система предназначена для установки на различные типы летательных аппаратов RAF, в том числе разведывательные и транспортные самолеты, а также вертолеты. Как заявляют разработчики, данная технология играет ключевую роль в быстром обнаружении и нейтрализации ракетных угроз, обеспечивая жизненно важную защиту как для самих самолетов, так и для их экипажей.

Создание системы является результатом совместной работы команды Team Pellonia, в состав которой входят компании Leonardo UK, Thales UK, а также лаборатория научно-технической обороны Министерства обороны Великобритании (DSTL).

Сообщается, что новая разработка способна мгновенно и предельно точно реагировать на угрозы, одновременно отслеживая и нейтрализуя несколько ракет. Комплекс, получивший название Miysis DIRCM, доказал свою высокую эффективность против современных боеприпасов, которые становятся все более сложными в плане отслеживания и наведения.

В основе системы лежит технология Thales – система предупреждения об угрозах Elix-IR. Она использует сложные алгоритмы для фильтрации фоновых шумов и быстрого определения фактических запусков ракет. Это гарантирует, что система отслеживает и классифицирует только реальные угрозы, сводя к минимуму ложные тревоги. После этого данные передаются на Miysis DIRCM, которая применяет высокоточный лазер для нейтрализации ракеты.

При этом авторы статьи уточнили, что новейший комплекс использует лазер для подавления системы наведения ракеты, что приводит к ее «ослеплению» и отклонению от курса.

В материале говорится, что на проведенных испытаниях Miysis DIRCM присутствовали высокопоставленные военные чиновники из ряда стран НАТО, что подчеркивает международный интерес к этой передовой системе защиты. Эксперты считают, что возможность нейтрализовать ракеты с тепловым наведением с высокой точностью может стать ключевым активом не только для RAF, но и для других военно-воздушных сил, усиливая безопасность пилотов и самолетов в условиях нарастающей конкуренции в воздушном пространстве.