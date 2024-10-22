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"Группа Астра" и BSS будут совместно развивать высокотехнологичное отечественное программное обеспечение - соглашение

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ОС Astra Linux следующего поколения
ОС Astra Linux следующего поколения.
Источник изображения: Astra

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Российские разработчики программного обеспечения компании BSS и "Группа Астра" заключили соглашение, направленное на стратегическое сотрудничество и развитие отечественных программных решений для финансового сектора, сообщила в понедельник пресс-служба "Группы Астра".

"Стороны договорились о совместных действиях по разработке и реализации проектов, направленных на обеспечение перехода на современные отечественные программные продукты, проведение исследований и разработок, для повышения эффективности программ импортозамещения", - сказано в сообщении.

"Сотрудничество компаний будет сосредоточено на аккумулировании и популяризации достижений фундаментальной науки и прикладных отечественных решений в области дистанционного банковского обслуживания и управления клиентским опытом с использованием технологий искусственного интеллекта", - информирует пресс-служба.

Комментируя соглашение, директор по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрей Климов отметил, что стороны "планируют сотрудничество в области перехода российского банковского сообщества на современный российский стек технологий".

"Мы заинтересованы, в частности, в совместном внедрении отечественного софта для построения омниканального обслуживания клиентов и обеспечения вывода банковских продуктов через разные каналы взаимодействия с учётом гарантированного качества сервиса", - сказал Климов, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов подчеркнул, что их команда "активно поддерживает инициативы "Группы Астра", касающиеся внедрения отечественного ПО и организации дискуссионных площадок для обсуждения и популяризации проектов в области импортозамещения, а также разработку предложений, тестирование программных продуктов и обмен информацией".

"Мы обладаем уникальными технологиями и разработками в области клиентского обслуживания, в центре которых знания о клиенте, основанные на глубоком анализе данных с использованием искусственного интеллекта", - сказал Жилов, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Климов
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