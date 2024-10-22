На Украине заявили, что советовались с США на переговорах с РФ в 2022 году

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, подобные беседы ведутся и "гуманитарный трек все еще открыт"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Киев консультировался с Вашингтоном по каждому направлению в ходе переговоров с Москвой в 2022 году, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете The Washington Post.

Умеров, возглавивший Минобороны в сентябре 2023 года, на переговорах с Россией в 2022 году входил в состав украинской делегации. По его словам, США "всегда знали" о контактах РФ и Украины на тех переговорах, потому что украинские власти "всегда консультировались по каждому направлению".

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-либо подобные переговоры по тайным каналам, министр ответил, что "гуманитарный трек все еще открыт".

Как пишет автор колонки газеты, Умеров рассказал о нескольких направлениях переговоров через международных партнеров. Результатом этих усилий, в частности, стали открытие гуманитарного коридора и заключение соглашения об экспорте зерна.

Вскоре после начала специальной военной операции Россия и Украина сперва провели переговоры в Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, который, в частности, предусматривал обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное, а также запрет пропаганды на Украине идей нацизма и неонацизма.

Однако переговорный процесс был прерван Киевом в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев.