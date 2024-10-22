МИД Южной Кореи потребовал «немедленного» вывода войск КНДР с территории России

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Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с появившимися слухами о якобы отправке военнослужащих КНДР в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД республики.

Южнокорейский МИД вручил российскому послу ноту протеста и потребовал «немедленного» вывода северокорейских войск с территории России. Согласно прозвучавшему заявлению, появление военных КНДР нарушает ряд резолюций Совбеза и устава ООН, а также является «угрозой безопасности» международному сообществу. Российский дипломат пообещал передать всё вышестоящему руководству.

Мы занимаем твердую позицию, требуем немедленного вывода северокорейских войск и настоятельно призываем к прекращению соответствующего сотрудничества,

— говорится в заявлении МИД республики.

Стоит отметить, что доказательств присутствия северокорейских военных в России до сих пор нет, ни НАТО, ни Пентагон не могут подтвердить заявления Киева о якобы отправке военных КНДР на помощь российской армии. На данный момент всё обвинение строится на публикациях украинской прессы и интервью главы ГУР МО Украины Буданова*, внесенного в России в список экстремистов и террористов. По мнению экспертов, таким образом Киев хочет втянуть в конфликт НАТО.

Ранее в Киеве заявили, что Пхеньян якобы отправил на помощь Москве не менее 11 тысяч «добровольцев», которые проходят дополнительную военную подготовку на Дальнем Востоке перед отправкой в зону СВО.