Власти Израиля намерены принять меры против Франции из-за недопуска израильских компаний на выставку вооружений

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МИД Израиля намерен принять меры против властей Франции из-за недопуска на выставку вооружений израильских компаний, произведенная которыми техника была задействована ЦАХАЛ в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа и Ливане.

Глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац в одной из западных соцсетей написал, что инициировал задействование определенных юридических и дипломатических мер против решения президента Франции Эммануэля Макрона о запрете израильским компаниям представлять свою продукцию на выставке Euronaval в Париже.

Решение французского правительства израильский министр считает «антидемократическими мерами», которые являются «неприемлемыми в отношении дружественных государств». Кац призвал Макрона отменить запрет и изменить условия, выдвинутые израильским компаниям для получения разрешения представить свою продукцию на выставке.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поставлять Израилю оружие при условии, что оно не будет использоваться для геноцида. Однако при этом представления о геноциде у Германии и еврейского государства несколько различаются. Тель-Авив считает многочисленные жертвы среди гражданского населения сектора Газа и южных районов Ливана «сопутствующими потерями», якобы неизбежными при ликвидации членов ХАМАС и «Хизбаллы».

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что поддержка ФРГ права Израиля на самооборону не противоречит нормам международного гуманитарного права.