Швейцария официально стала 15-м участником проекта создания системы ПВО стран Евросоюза Sky Shield

ЦАМТО, 21 октября. Швейцария официально стала 15-м участником проекта противовоздушной обороны Евросоюза Sky Shield, несмотря на нейтральный статус страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном 18 октября заявлении на сайте Федерального совета страны.

В июле Швейцария подала заявку на присоединение к этому проекту.

"После согласия государств-членов Европейской инициативы Sky Shield (ESSI) в отношении заявки Швейцарии на вступление, 17 октября 2024 года генеральный директор по вооружениям Урс Лохер подписал меморандум о согласии и заявление Швейцарии об одностороннем присоединении. Таким образом, страна стала 15-м членом, присоединившимся к ESSI", – сказано в документе.

Как отмечает агентство, власти Швейцарии считают, что это решение не ставит под сомнение нейтралитет страны, поскольку Берн подписал декларацию, которая позволяет ему отказаться от сотрудничества на основании своего нейтралитета, если участник инициативы станет стороной международного вооруженного конфликта.

Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Германию, Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция (на тот момент кандидат на вступление в НАТО), и Дания.