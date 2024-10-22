Министр обороны Финляндии заявил, что оборонные расходы должны превышать 2% ВВП

ЦАМТО, 21 октября. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.

Как передает "РИА Новости", ранее аналогичное мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте, однако он пока затруднился сказать, какие траты на оборону считает достаточными. М.Рютте также напомнил, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО тратят 2% и более на цели обороны.

"Ситуация с безопасностью меняется до такой степени, что 2% (ВВП) уже недостаточно", – приводит слова А.Хяккянена общественный вещатель Yle.

Правительство Финляндии ранее направило в парламент проект бюджета на 2025 год, в соответствии с которым бюджет оборонного ведомства достигнет 6,3 млрд. евро, а расходы на оборону составят 2,3% ВВП.