Министр обороны Украины подтвердил планы Киева снять запрет на экспорт оружия

ЦАМТО, 21 октября. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева о снятии запрета на экспорт вооружения.

Как напоминает "РИА Новости", ранее газета Financial Times сообщила, что Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия.

"Некоторые страны сказали, что они хотят покупать производимые на Украине ракеты, дроны, другую продукцию для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим предложения и передадим их руководству страны для принятия решения", – заявил Р.Умеров на брифинге в Брюсселе.