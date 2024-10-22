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Интерфакс-АВН

Американский комплекс противоракетной обороны THAAD развернут в Израиле - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - В Израиле уже развернута батарея комплекса противоракетной обороны THAAD, которую власти страны запросили у США для защиты от возможных иранских ударов, сообщают израильские и ближневосточные СМИ.

"Батарея противоракетной обороны THAAD теперь действует в Израиле", - пишет газета Times of Israel.

Израильский телеканал Kan сообщил, что система введена в эксплуатацию в воскресенье.

Тем временем телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информирует, что в Израиле "теперь функционируют три батареи".

В пятницу израильские СМИ сообщили, что власти Израиля запросили у Вашингтона размещение второго комплекса противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских ударов.

13 октября стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

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Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
THAAD
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