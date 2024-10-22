Главком сил НАТО в Европе признал, что ВС РФ выйдут более сильными после СВО

Эти войска будут стоять у границ альянса, отметил генерал Кристофер Каволи

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Российская армия по окончании конфликта на Украине будет сильнее, чем сегодня, войска РФ учатся и становятся лучше. Такое мнение выразил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи в интервью журналу Der Spiegel.

"По окончании войны на Украине, как бы оно ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня", - считает он. Каволи указал на то, что "российские войска учатся, совершенствуются, реализуют опыт", полученный во время боевых действий. "Эти войска будут стоять у границ нашего альянса", - предупредил американский генерал. "Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие намерения", - утверждал Каволи.

Главком полагает, что у НАТО "нет альтернативы" повышению обороноспособности. "Сегодня наготове десятки тысяч военнослужащих, они могут быть в случае чего переброшены и задействованы за несколько дней. Это большой прогресс, но у нас еще много работы впереди", - заявил он.

Каволи также утверждал, что якобы "Россия является долгосрочной угрозой для альянса и безопасности во всей Европе, поскольку Москва все больше сотрудничает с такими игроками, как Китай и КНДР". "Тем самым это является глобальной проблемой, имеет совершенно новую динамику", - сказал он, выразив мнение, что "НАТО должна иметь больше возможностей, чем противник", и "быть быстрее, чем русские". "Для меня [траты на оборону] 2% [от национальных ВВП] - лишь минимум, но это политическое решение", - заявил генерал.

Как заявил в свою очередь журналу генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, на Западе должны понять, что "наличие угрозы является новой нормальностью".

Политики и военные западных стран, включая Германию, в последнее время регулярно заявляют, что считают возможным нападение РФ на территорию НАТО. Российская сторона неоднократно отвергала подобные антироссийские утверждения. 16 октября посольство РФ в ФРГ заявило об обеспокоенности риторикой представителей германских ведомств и отдельных политиков, призывающих готовиться к войне. В дипмиссии напомнили, что Москва никому не угрожает и не отказывается от диалога.