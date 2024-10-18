Зеленский пытается навязать свой "план победы" европейским лидерам (The New York Times, США)

Зеленский зря старается: свой "план победы" он Западу не навяжет

Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина отчаянно нуждается в поддержке его "плана победы", пишет The New York Times. Но страны Запада не разрешают Киеву бить вглубь России западным оружием и не хотят принимать Украину в НАТО — потому что тогда они будут втянуты в самый крупный с 1945 года вооруженный конфликт в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг собравшимся в Брюсселе лидерам 27 стран-членов ЕС, что его страна отчаянно нуждается в том, чтобы они поддержали его "план победы". Он утверждает, что в случае реализации этого плана вооруженный конфликт закончится уже в следующем году. Однако непонятно, насколько его поддержат союзники Украины.

Во время своего очередного зарубежного визита Зеленский выступил со страстным призывом, пытаясь добиться устойчивой международной поддержки Украины, армия которой уже два с половиной года ведет военные действия и постепенно уступает все новые территории российским войскам. Он надеялся представить свой план европейским лидерам в Германии в начале месяца, но эту встречу отложили, так как от участия в ней отказался президент Байден, объяснивший свое решение необходимостью ликвидировать последствия урагана "Милтон".

"Все вы знаете российскую психологию, — сказал Зеленский в четверг руководителям стран ЕС. — Россия прибегнет к дипломатии лишь тогда, когда увидит, что силой она ничего не добьется".

Вечером в четверг Зеленский должен выступить на совместной пресс-конференции с руководителем НАТО Марком Рютте. Он будет настаивать на принятии Украины в этот военный альянс, что является одним из главным пунктов в его предложениях.

"План победы" также предусматривает снятие Западом любых ограничений на применение Киевом западных ракет по складам с боеприпасами и прочим военным объектам в глубине российской территории, а также предоставление Украине дополнительной спутниковой информации, чтобы она могла выявлять российские цели и наносить по ним удары.

Впервые украинский руководитель публично изложил свой план в среду, выступая в парламенте страны. Он попытался заручиться поддержкой депутатов для своей идеи о том, что Киев может переломить ситуацию на поле боя. Украина вступает в очередную трудную зиму, а Россия наращивает удары по ее энергетической инфраструктуре.

За последние несколько месяцев Украина потеряла множество городов, поселков и сел на востоке в Донецкой области, которая в настоящее время является главным театром военных действий. Россия, имеющая численное и огневое превосходство, все чаще наносит поражение украинским войскам на поле боя.

Однако западные союзники опасаются, что если Украина начнет наносить удары вглубь российской территории, это приведет к эскалации боевых действий. Как заявляют украинские представители, по этой причине они отказываются снимать ограничения на нанесение таких ударов западным оружием.

Кроме того, западные союзники не хотят принимать Украину в НАТО, пока не закончатся военные действия, потому что в этом случае они втянутся в самый крупный с 1945 года вооруженный конфликт в Европе. И хотя союзники, включая Соединенные Штаты Америки, продолжают обещать Украине военную помощь, такие руководители как канцлер Германии Олаф Шольц, сталкиваются с требованиями населения уменьшить объемы помощи Киеву.

В среду Зеленский заявил депутатам парламента, что Украина представит партнерам "четкие обоснования своих целей, как эти цели будут достигнуты, и насколько все это ослабит способность России продолжать военные действия".

Украина также надеется убедить своих партнеров, что они вполне конкретно должны быть заинтересованы в отражении российской агрессии. Зеленский в четверг заявил, что его "план победы" исключительно важен для защиты стран Балтии, Польши и скандинавских государств.

Он сказал, что на Украине есть месторождения таких металлов, как уран, титан и литий, и что ее союзники могут получить от этого немалую выгоду в условиях усиления конкуренции за ресурсы. Он также подчеркнул возможность совместного производства оружия на Украине. Некоторые крупные европейские компании из ВПК уже начали эту работу или думают об этом.

Украинский лидер заявил, что сохранение поддержки и единства Европы является оружием против российской агрессии. Он добавил: "Это оружие, означающее для всех нас только одно: безопасность".

Авторы статьи: Дженни Гросс (Jenny Gross), Констан Мехо (Constant Meheut)