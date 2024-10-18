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Байден упустил из виду, что на самом деле поставлено на карту на Украине (Die Welt, Германия)

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Президент Джо Байден
Президент Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Brynn Anderson

Welt: политика Байдена по Украине станет катастрофой для Запада

Вместо того чтобы оказать Киеву решительную "поддержку", Джо Байден перешел в лагерь тех, кто ее тормозит, пишет Die Welt. В результате его президентство привело к тому, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, сокрушается автор статьи. Для Запада это станет геополитической катастрофой.

Клеменс Вергин

Президент США отправляется в Германию с прощальным визитом. По сравнению с его соперником Дональдом Трампом, его послужной список может выглядеть неплохо. Но Байден уже давно превратился в человека, который медлит с важными решениями, и именно он несет ответственность за то, что Украина проигрывает России.

Визит Джо Байдена в Европу под занавес срока его президентских полномочий — самое время для подведения итогов его пребывания в Белом доме. Они выглядят лучше, чем были у его предшественника Дональд Трамп.

Байден укрепил трансатлантические отношения, испорченные бывшим республиканским президентом, а также подтвердил, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО. Однако если исключить из уравнения предшественника Байдена — Трампа, который ненавидел Европу, хотел разрушить НАТО и поддерживал дружеские отношения с Путиным, — результат окажется значительно хуже.

Если в начале конфликта на Украине правительство Байдена еще было движущей силой в западном альянсе и сумело предотвратить поражение Киева на раннем этапе, то теперь глава Белого дома перешел в лагерь медлящих к Шольцу и стал одним из самых эффективных "тормозов".

В конечном счете, именно благодаря американскому вето Киев до сих пор не может использовать дальнобойное оружие против военных объектов на территории России. Ослабление поддержки Запада в целом стало причиной того, что украинская армия медленно теряет силы на фронте.

Байден позволил Путину себя запугать. Из-за страха перед обострением конфликта он стал президентом, который упустил из виду, что на самом деле стоит на кону на Украине.

Таким образом, Байден может войти в историю как президент, который не только потерял Афганистан, оставив его талибам (запрещенная экстремистская организация — прим. ИноСМИ), но и частично несет ответственность за поражение Украины от рук России — с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном в качестве добровольных помощников в том, что станет для Запада геополитической катастрофой.

Конечно, возвращение Трампа в Белый дом стало бы еще большей катастрофой для Европы и Украины. Но просто не быть Трампом недостаточно, когда речь идет о решении самой большой проблемы, стоящей перед Западом со времен окончания холодной войны.

В любом случае, Байден оставляет после себя мир, в котором Россия может больше полагаться на государства-изгои, такие как Иран и Северная Корея, чем Украина на своих западных партнеров. И это не лучший итог для лидера свободного мира.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Германия
Иран
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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NATO
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