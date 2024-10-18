Непохоже, что НАТО готова согласовать скорое вступление Украины. Альянс хочет получить более подробную информацию о ее "плане победы" (The Associated Press, США)

AP: генсек НАТО не стал высказываться в поддержку "плана победы" Зеленского

Нет признаков того, что НАТО в обозримом будущем примет Украину в альянс, пишет Associated Press. Генсек блока Рютте отказался отвечать на вопрос о сроках рассмотрения украинской заявки и не стал высказываться в поддержку "плана победы" Зеленского.

Лорн Кук (Lorne Cook)

В среду НАТО не выказала никаких признаков того, что намерена в ближайшее время предоставить Украине членство в альянсе. Союзники выразили желание получить от президента Владимира Зеленского дополнительную информацию о его "плане победы" по прекращению конфликта с Россией.

План базируется на требовании в адрес НАТО активизировать усилия по работе над "ускоренной" заявкой Украины на членство в альянсе. Зеленский подал ее два года назад в попытке получить место под "зонтиком безопасности" НАТО после того, как Россия начала полномасштабную военную операцию.

Авторитет НАТО основывается на гарантии коллективной безопасности – статье 5 учредительного договора альянса. Речь идет о взаимном обязательстве всех 32 входящих в организацию стран прийти на помощь любому члену альянса, чей суверенитет или территория подверглись нападению.

Однако оно не распространяется на имеющую статус страны-партнера Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал приветствовать "план победы", сказав лишь, что он и союзники "приняли его к сведению". Генсек также не стал обсуждать вопрос о том, когда именно Украина может присоединиться к крупнейшему в мире военному альянсу, лишь повторив, что она станет членом организации.

"В плане много аспектов и много политических и военных моментов, которые нам действительно нужно тщательно обсудить и прояснить с украинцами, чтобы понять, что за этим стоит и что мы можем сделать, а что нет", – сдержанно ответил Рютте в ходе пресс-подхода в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы понять, какие мы можем предпринять следующие шаги", – добавил генсек.

Рютте отказался сообщить подробности о том, какие еще сведения хочет получить альянс. "Я не могу дать вам всю информацию об этом", – сказал он.

На данный момент, по словам генсека организации, необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине отвоевать больше территорий и укрепить ее позиции на будущих мирных переговорах.

В четверг Зеленский должен разъяснить составляющие своего плана лидерам Европейского союза, большинство из которых также являются руководителями государств – членов НАТО.

Все это происходит в непростое для Украины время. ВСУ с трудом сдерживают лучше укомплектованные и оснащенные российские силы, особенно на востоке Донбасса, где их постепенно оттесняют все дальше. Киев выживает благодаря помощи Запада, но Украина считает, что эта помощь поступает слишком медленно.

В среду, представляя свой план перед украинскими парламентариями, Зеленский заявил, что предоставление стране приглашения вступить в НАТО станет "свидетельством решимости [союзников]" поддержать предпринимаемые Киевом усилия.

"Приглашение – это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости", – сказал украинский лидер.

Будущее Украины в НАТО – это вопрос, над которым альянс размышляет уже 16 лет.

На состоявшемся в июле в Вашингтоне саммите организации 32 ее члена сделали совместное заявление о том, что Украина находится на "необратимом" пути к членству. Однако непосвященным кажется, что с тех пор, как в 2008 году лидеры НАТО пообещали Украине и Грузии, что в один прекрасный день "эти страны станут членами НАТО", мало что изменилось.

На данный момент НАТО пребывает в режиме ожидания. Крупнейший и самый могущественный член организации, США, находится в преддверии президентских выборов. Европейские союзники предполагают, что до вступления в должность нового президента в январе следующего года в отношении к вступлению Украины мало что изменится.

Кроме того, Вашингтон и европейский локомотив Берлин по-прежнему глубоко обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в более масштабную войну с Россией – страной-членом ядерного клуба – и возглавляют группу стран, которые выступают против вступления Украины в НАТО до окончания конфликта.

В любом случае, по словам дипломатов стран – членов НАТО, до вступления Украины в организацию необходимо провести четкую демаркацию ее границ, чтобы не допустить ошибки относительно того, начиная с какого момента будут вступать в силу положения статьи 5. Российские войска контролируют порядка 20% территории Украины.