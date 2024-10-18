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ЦАМТО: Индии нужен истребитель 5 поколения, лучший вариант – на базе Су-57

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

ЦАМТО, 17 октября. Индии необходим собственный истребитель пятого поколения, наиболее логичной и перспективной была бы реализация совместного с Россией проекта по созданию такой машины на базе технологического задела, достигнутого в ходе разработки и серийного производства Су-57.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко, комментируя перспективы военно-технического сотрудничества стран-членов БРИКС в преддверии саммита объединения, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

"Для поддержания статуса Индии как ведущей державы, обеспечивающей безопасность и стабильность как в Азиатского-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, а также надежного обеспечения национальной обороны, исключительно важное значение имеют возможности индийских ВВС как наиболее передового и технологически продвинутого вида вооруженных сил. Однако без наличия в их боевом составе истребителей пятого поколения полноценно обеспечить такой статус едва ли будет возможным" – сказал И.Коротченко.

По его оценке, для Дели, последовательно реализующего программу Make in India, именно Россия выступает наиболее приоритетным, надежным и предсказуемым партнером в сфере военно-технического сотрудничества.

Директор ЦАМТО рассказал, что индийская авиапромышленность уже имеет опыт успешной реализации программы производства на предприятиях корпорации HAL истребителей Су-30МКИ по российской лицензии по контракту на выпуск 140 таких самолетов. Кроме того, в рамках программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) ранее российская и индийская стороны прорабатывали возможность совместного проектирования и дальнейшего серийного производства двухместной версии истребителя пятого поколения, но в силу разных причин до практической реализации этот вопрос так и не был доведен.

"Однако с учетом новых геополитических реалий и стремления Индии повысить свой военно-политический статус, объективно складываются условия для того, чтобы вновь вернуться к идее запуска проекта индийского истребителя пятого поколения – адаптированного под требования Дели – на основе базовой модели Су-57, принятого на вооружение российских ВКС, с возможностью передачи максимального объема соответствующих технологий и ноу-хау индийской стороне", – подчеркнул И.Коротченко.

Он также напомнил, что в 2019 году Минобороны РФ заказало 76 серийных Су-57 с поставками в течение следующих восьми лет.

Директор ЦАМТО уверен, что никакая другая страна, помимо России, не сможет удовлетворить перспективные запросы Индии. Теоретически США могут предложить Дели поставки истребителей пятого поколения F-35. Однако в таком случае индийская сторона должна понимать, что она никогда не получит трансферт американских технологий.

"Более того, бортовая радиоэлектронная аппаратура экспортных версий F-35 содержит программные и аппаратные "закладки", которые в любой момент могут быть активированы внешним сигналом, что сделает невозможным боевое применение указанных истребителей индийскими ВВС, если вдруг так решит Вашингтон в той или иной ситуации", – добавил И.Коротченко.

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