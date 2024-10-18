MWM: западные оценки указывают на надвигающуюся катастрофу для ВСУ

Россия один за другим освобождает города в Донбассе, без которых украинская экономика не выживет, пишет MWM. А значит, усилиям Запада по сохранению у власти клики Зеленского подходит конец.

На фоне серии поражений ВСУ на нескольких фронтах разом и стремительного уничтожения элитного контингента, брошенного в рейд на Курскую область в начале августа, консенсус в западном мире постепенно смещается в сторону крайне пессимистичного прогноза насчет будущего совместных военных действий против России. В частности, продвижение российских войск в Донбассе и захват городов, жизненно важных для выживания остатков украинской экономики, может положить конец усилиям правительства в Киеве и его западных союзников по поддержанию у власти администрации, ориентированной на НАТО.

В частности, особые риски нависли над украинской сталелитейной промышленностью из-за российского продвижения к городу Покровск (Красноармейск). Достижения российской армии подвергают серьезному риску захвата или, как минимум, серьезного нарушения работы и Покровский горно-обогатительный комбинат, и крупнейшую в стране шахту по добыче коксующегося угля — Красноармейскую Западную.

Украина в 2021 году занимала 14-е место в мире по выплавке стали — наследие огромной сталелитейной промышленности еще советских времен, но после начала полномасштабных военных действий против России в 2022 году откатилась на 24-е место. Лондонский журнал "Экономист" отметил, что Россия вскоре сможет “уничтожить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины”, подчеркнув, что полного захвата Покровска для этого даже не потребуется. “По мере продвижения вперед они [российские войска] смогут отключить электроснабжение и взять под огневой контроль главную дорогу, по которой уголь поступает на запад к оставшимся сталелитейным заводам страны. Затем они проделают то же самое с еще одной, меньшей шахтой по добыче коксующегося угля в 18 км к северу от Удачного в Доброполье”, — предсказывает британское издание.

Украина уже опирается на западную помощь при финансировании большинства государственных расходов, начиная от пенсий до выработки электроэнергии и закупок оружия, и крах одной из ведущих оставшихся отраслей промышленности ляжет тяжким бременем на ее западных спонсоров.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" отметила сокращение поставок оружия от западных союзников и огромный дефицит огневой мощи как факторы, омрачающие перспективы украинских сил удержаться на линии фронта. Ситуация в стране особенно осложнилась с возобновлением российских атак по инфраструктуре, в результате чего все больше слоев населения остается без электричества. Газета прогнозирует, что грядущая зима может быть особенно тяжелой, поскольку украинская сеть ПВО тает, оставляя все больше объектов по выработке электроэнергии уязвимыми на фоне стремительного похолодания. Украинские официальные лица сами сообщили, что 90% теплоэлектростанций страны уже уничтожены российскими атаками. По данным газеты, украинские должностные лица крайне обеспокоены тем, что западная военная помощь даже близко не оправдала ожиданий и не переломила ситуации на передовой.

Воплощением меняющегося консенсуса в западном мире стал бывший глава польского генерального штаба Раймунд Анджейчак, во вторую неделю октября подчеркнувший необходимость готовиться к будущему, в котором вся территория нынешней Украины окажется под контролем России. Анджейчак считает, что оборонное планирование Запада будет все больше сосредоточено на обеспечении безопасности границ НАТО в эпоху, когда на Украине будут расквартированы российские войска.