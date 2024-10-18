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ТАСС

Орбан назвал ошибкой отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Премьер Венгрии заявил, что для урегулирования необходимо вести переговоры

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Отказ Евросоюза от установления контактов с Россией по поводу конфликта на Украине является большой ошибкой, нужны переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германскому новостному порталу The Pioneer, которое он дал 14 октября во время визита в Берлин.

Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для урегулирования украинского конфликта, глава венгерского правительства сказал: "Вести переговоры. Это редкий случай в истории войн, когда между противоборствующими сторонами нет контактов. Если мы открыто и демонстративно говорим, что не хотим разговаривать с русскими, то это большая ошибка".

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия считает невозможным разрешение украинского конфликта на поле боя, в нем не может быть победителей и его следует урегулировать за столом переговоров. В связи с этим Будапешт принял решение держать открытыми дипломатические каналы связи с Москвой и призывал к этому своих европейских союзников. Венгрия поддержала предложения по урегулированию на Украине, выдвинутые Китаем и Бразилией, а также усилия группы "Друзья мира", сформированной странами глобального Юга на площадке ООН.

В июле Орбан предпринял 10-дневную миротворческую миссию в целях создания условий для прекращения военных действий и начала переговоров по Украине. Он побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса 11 июля он отправился во Флориду к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему". 

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