В Верховной раде 16 октября был аншлаг: депутаты собрались на заседании, чтобы выслушать от Владимира Зеленского "план победы", с помощью которого Киев рассчитывает поставить Россию на колени и заставить ее "платить и каяться". Но, к большому разочарованию многих парламентариев, оправдались прогнозы тех скептиков, которые предрекали, что никаких прорывов и откровений от "переможного плана" ожидать не стоит.

"План очень нереалистичен. Просто пустые слова", — написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, которого никак не заподозришь в симпатиях к России (в нашей стране он внесен в перечень террористов и экстремистов).

Пять пунктов и три приложения

Фактически "план победы" Зеленского представляет собой набор "хотелок", адресованный Западу. Неудивительно, что его презентацию Владимир Зеленский начал именно за рубежом — сперва во время поездки в США, а затем в ходе блиц-турне по европейским столицам. Реакция западных покровителей оказалась явно не той, на которую рассчитывали в Киеве, и тогда Зеленский решил с помпой презентовать свой план в Верховной раде. Хотя презентовать действительно было особо и нечего.

Если отбросить словесную шелуху, "план победы" сводится к пяти пунктам:

Приглашение Украины в НАТО еще до окончания СВО. Снятие ограничений по ударам и продолжение операций на территории России. Совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным. Размещение на территории Украины "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания". Развитие стратегического экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. После окончания военных действий украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские кадры.

Кроме того, к пунктам 2, 3 и 4 имеются еще и секретные приложения, которые Зеленский представил западным спонсорам, но депутатам во всеуслышание раскрывать не стал. "Это не заморозка [конфликта]. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины", — заявил он. По его словам, если план будет поддержан Западом, то конфликт может быть закончен не позднее будущего года. Слово "если" в этом случае ключевое, ведь по поводу масштабов и характера западной поддержки существуют очень большие сомнения. Впрочем, пройдемся по пунктам.

Как фанера над Парижем

Начнем с того, что идею быстрого принятия Украины в НАТО разделяют разве что русофобствующие власти прибалтийских стран. Причем, например, даже Польшу нельзя отнести к их числу — у нее свои условия и требования, связанные с признанием Киевом ответственности за Волынскую резню, жертвами которой стали десятки тысяч поляков. Другие же соседи Украины — Венгрия и Словакия — прямо выступают против ее вступления в Североатлантический альянс.

Впрочем, важнее всего, как обычно, мнение натовских грандов, а они уже не один раз высказывались в том смысле, что евроатлантический выбор, демократические идеалы, общие ценности и вот это вот все — оно, конечно, здорово, но принять Украину в НАТО можно будет только "в подходящее время". То есть примерно тогда, когда рак на горе свистнет. Нет, Зеленский и его присные могут помечтать о том, что Джо Байден вдруг возьмет — а чего дедушке, ему уже, мол, все равно — да и под занавес своего президентского мандата позовет Украину в НАТО. Мечтать, как говорится, не вредно. Вот только постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит практически сразу после выступления Зеленского в Раде прямо заявила: "Мы сейчас не находимся на той стадии, когда альянс говорит о направлении Украине приглашения в краткосрочной перспективе". А следом выступил и официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт: "Изменения позиции канцлера и ФРГ [во вопросу вступления Украины в НАТО] не произошло. Позиция, как я говорил выше, хорошо известна: когда-нибудь, когда созреют условия…"

Кстати, эту позицию разделяют в Париже и Риме, да и Лондон, при всей его русофобии, тоже не рвется бежать впереди американского паровоза. Вот и новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте повторил традиционную формулу: Украина станет членом альянса, "когда придет время".

Что касается главного содержания пункта 2 — снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории и совместное поражение российской авиации и ракет, то и тут Зеленский со своим планом пролетает, причем не как сверхзвуковой истребитель Mirage 2000, обещанный Киеву в количестве нескольких штук, а как та злополучная фанера над Парижем. Достаточно привести высказывание вышеупомянутой Джулианн Смит, которая на вопрос о том, получит ли Киев разрешение бить по российской территории западными ракетами, ответила: "Мне нечего объявить по поводу изменений в политике США. Я думаю, мы по-прежнему находимся там же, где и были". О том, "где были", написала газета Politico — напомнив о возмущении Зеленского по поводу того, что США участвуют в отражении атак Ирана против Израиля, но при этом отказываются использовать свои вооруженные силы для уничтожения российских ракет, издание процитировало источник в американском Сенате: "Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится услышать, <…> заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерному конфликту. Попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском". Надо полагать, на позицию американцев, немцев и прочих французов сильно повлияли недавние изменения в ядерной доктрине РФ, ставшие более чем серьезным предупреждением для сторонников эскалации конфликта на Украине.

С размещением на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета" не все ясно. Видимо, его главное содержание скрыто в том самом секретном приложении, речь в котором, вероятно, идет о размещении военных баз или постоянных контингентов стран НАТО. Но и в этом случае расчеты Зеленского рискуют не встретить никакой поддержки. Одно дело — поставлять оружие и воевать "до последнего украинца", но совсем другое — отправлять в мясорубку своих военных, притом что Россия неоднократно предупреждала: эти натовские военные станут для российской армии законными целями. Правда, французский президент Эмманюэль Макрон по весне, помнится, что-то такое говорил насчет высадки "его парней" в Одессе, но потом, очевидно, трезво оценил ситуацию на поле боя и предпочел больше этот скользкий вопрос не будировать. Особенно после того, как Россия от слов перешла к делу и несколько раз точными ударами накрыла места дислокации иностранных наемников и инструкторов.

Раскрывая пункт 4, Зеленский долго распинался по поводу того, сколько всяческих богатств таят в себе украинские недра и как Запад мог бы эти несметные богатства использовать к своему полному удовлетворению. Иными словами, вы нам оружие и деньги, а мы вам — все что пожелаете. Предложение, конечно, щедрое, но и тут загогулина: никакой серьезный бизнес не станет вкладываться в страну, само существование которой находится под угрозой. Да и какой уж там "стратегический потенциал", когда, по заявлению украинского премьера Дениса Шмыгаля, 90% тепловой электрогенерации на Украине повреждено или выведено из строя. Вот и неумолимая статистика показывает снижение масштабов западной помощи Киеву, а правительства натовских стран отчаянно пытаются найти если не законные, то хотя бы выглядящие законными способы отъема российских денег и их использования для финансирования Украины. Кстати, это напрямую связано с санкциями, к расширению которых призвал Владимир Зеленский. От санкционных пакетов уже со счета сбились, а результат по-прежнему противоположен ожидаемому: российская экономика успешно растет, а европейская медленно, но верно загибается.

Наконец, пункт 5. Понятно, что для современной киевской политики, впитавшей ген карателей еще со времен Петлюры, а впоследствии Бандеры и Шухевича, это предложение кажется сделанным от всей широкой украинской души. Но вот поляки с венграми да и другие страны Восточной Европы отшатнутся от него как черт от ладана — плавали, знают. Или взять немцев с французами — оно им надо? Пусть приезжают поработать на стройках, верфях, в автомастерских, сиделками, домработницами — это ладно, это ничего, но сажать себе на шею вчерашние нацбаты с их откровенно нацистской идеологией — merci, nein.

Ставка на эскалацию

Депутат Верховной рады от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, комментируя выступление Зеленского, обратила внимание на "смену риторики": "Про возвращение границ 91-го года и кофе в Ялте уже не говорится. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правда, про то, что определенную часть территорий нам, возможно, придется возвращать политико-дипломатическим путем, тоже не было сказано". Но если сравнивать "план победы" с "формулой мира", которую ранее Зеленский продвигал со всех трибун, то тональность, на мой взгляд, осталась прежней — такие же требования, только теперь адресованные не России, а Западу.

Как отметило агентство Associated Press, Зеленский решил представить свой "план победы", не дождавшись его одобрения странами Запада. По сведениям AP, во время турне в США и по Европе он дал союзникам три месяца на одобрение положений плана, что вызвало у них беспокойство.

Думается, этот срок — три месяца — назван не случайно. Он примерно соответствует тому периоду, который остался до окончания президентского мандата Джо Байдена (американские выборы запланированы на 5 ноября, но вступление в должность нового президента осуществляется в полдень 20 января). И это ровно тот срок, который остался у киевского правителя на попытки втянуть США и Запад в целом в эскалацию конфликта, потому что новой американской администрации, будь она демократической или республиканской, понадобится время на раскачку, в течение которого она будет воздерживаться от слишком уж резких телодвижений. А вот у Зеленского времени почти не осталось — он же не может не понимать, что существует лишь до тех пор, пока продолжается конфликт. Окончание его будет и концом Зеленского, поэтому в ближайшее время он продолжит усилия, направленные на то, чтобы втянуть Запад в прямое столкновение с Россией.

Вот только есть немалые сомнения в том, что у него это получится. По мнению рупора Демократической партии газеты Washington Post, "среди западных правительств нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" Зеленского должна быть выполнена", и "даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает".

"Из вступления в НАТО ничего не выйдет, из требования разрешить наносить удары вглубь России западным оружием ничего не выйдет, из общей защиты от российских самолетов ничего не выйдет. А об освобождении страны даже больше не упоминается", — прокомментировал "план победы" обозреватель германской газеты Bild Юлиан Рёпке.

Однозначно не добавил Зеленскому оптимизма и генсек НАТО Рютте: "Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты".

А канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге почти одновременно с выступлением Зеленского в Раде, и вовсе выразил готовность обсудить пути урегулирования конфликта на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Он, разумеется, оговорился, что возможные решения нельзя принимать "за спиной Украины и никогда без согласования с партнерами", но в этом случае изменение тональности как раз налицо.

В общем, есть большая вероятность того, что ставка Зеленского на эскалацию не сыграет и долгожданная "перемога" (победа) обернется очередной "зрадой" (изменой).