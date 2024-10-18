WSJ: восемь проходящих обучение на F-16 пилотов прибудут на Украину в начале 2025 года

По данным газеты, еще несколько человек проходят подготовку во Франции и Великобритании

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Восемь украинских пилотов, завершающих обучение на истребителях F-16 в штате Аризона, прибудут на Украину в начале 2025 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, еще восемь пилотов в прошлом месяце начали подготовку на F-16 в Румынии. Также несколько пилотов, число которых не приводится, обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.