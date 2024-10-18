Посольство КНР: заявления США о помощи Китая РФ в конфликте на Украине лицемерны

Пекин "всегда разумно и ответственно подходит к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", отметил пресс-секретарь китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Утверждения американской стороны о том, что Китай занял сторону России в контексте конфликта на Украине, являются лицемерными и безответственными в свете того, что США оказывают беспрецедентную военную помощь Киеву. Об этом заявил ТАСС в среду пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

"Китай всегда разумно и ответственно подходит к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников для гражданского использования. США выступают с заведомо ложными обвинениями относительно обычной торговли Китая с Россией в то время, когда сами продолжают оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичные двойные стандарты, это чрезвычайно лицемерно и безответственно, - подчеркнул он. - Китай привержен продвижению мирных переговоров. Но мы отказываемся быть козлом отпущения и не станем платить за действия других. Мы будем твердо защищать свои законные права и интересы".

"Что касается отношений Китая и России, то последовательное развитие наших связей с Россией не только отвечает фундаментальным интересам двух стран и двух народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию в регионе и во всем мире, - добавил Лю Пэнъюй. - Китай будет сотрудничать с Россией, чтобы всегда быть друг для друга добрыми соседями, добрыми друзьями и хорошими партнерами, которые друг другу доверяют, продолжать укреплять неизменную дружбу между нашими народами, совместно обеспечивать развитие и обновление наших стран, а также совместно отстаивать честность и справедливость в мире".

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в среду на брифинге выступила с утверждением, что Китай "выбрал сторону" в конфликте на Украине. По ее версии, Китай "решил поддержать Россию" путем поставок различных видов "продукции двойного назначения".