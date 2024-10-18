Зеленcкий представил свой "план победы" украинским парламентариям (The New York Times, США)

NYT: Зеленcкий представил свой "план победы" украинским парламентариям

План победы Зеленского звучит "здорово и очень модно", однако будут ли союзники Киева реально что-то делать — непонятно, пишет NYT. План не содержит новых позиций и направлен на то, чтобы подбодрить украинцев. А так все как обычно — Незалежная ждет, что за нее все сделают.

Констан Меэут (Constant Méheut)

В среду президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время появился в Раде, где представил депутатам план, который, по его словам, может положить конец конфликту не позднее следующего года. Союзники Киева, впрочем, пока что отреагировали очень вяло.

За последние недели некоторые обобщенные тезисы плана — который Зеленский охарактеризовал как стратегию "мир через силу" — уже были обнародованы. Первое в этом году обращение украинского президента к парламенту было воспринято многими гражданами страны как попытка донести свою концепцию до народа и успокоить нацию, испытывающую нарастающую усталость от конфликта на фоне неуклонного продвижения российских войск.

Предложение, названное Зеленским "планом победы", призвано укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы таким образом заставить Россию пойти на переговоры по поводу прекращения конфликта. Во многом успех этой стратегии будет зависеть от поддержки Запада.

"Если мы начнем выполнять план победы прямо сейчас, мы сможем закончить конфликт не позднее следующего года", — заявил Зеленский в ходе своего состоявшегося в среду выступления, которое также транслировалось по телевидению.

"Этот план может быть реализован", — добавил украинский лидер. "Его успех зависит от наших партнеров. Я подчеркиваю: от партнеров".

Но поддержат ли союзники Киева его план — это еще предстоит выяснить. Недавно Зеленский посетил Вашингтон и ряд европейских столиц, чтобы проинформировать союзников Украины о новой стратегии, но реакция оказалась весьма сдержанной. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший выразил сомнения относительно плана, отметив, что в нем повторяются уже озвученные ранее призывы Киева к увеличению военной помощи.

По мнению экспертов, учитывая контекст, речь Зеленского в Раде, похоже, была направлена в первую очередь на то, чтобы успокоить общественность и заручиться поддержкой идеи о том, что Киев способен переломить ситуацию на поле боя после того, как в этом году ВСУ постоянно сдавали позиции. В последние недели российские войска продвинулись к расположенному на северо-востоке Купянску. На фоне их наступления власти были вынуждены во вторник принять решение о принудительной эвакуации города.

"Сейчас необходимо поднять боевой дух украинцев", — заявил в интервью Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". "Речь Зеленского должна послать политический и психологический сигнал населению страны".

За два с лишним года боевых действий и постоянного натиска россиян на Украине накопилась усталость от войны. А в некоторых случаях настроения украинцев сменились с непоколебимой решимости одержать полную и безоговорочную победу на позицию, допускающую территориальные уступки.

Согласно результатам опубликованного в августе исследования Киевского международного института социологии, 57% украинцев полагают, что Киеву следует начать мирные переговоры с Москвой.

Зеленский назвал свой план "мостом" к будущему мирному урегулированию. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать невозможным для России "продолжение конфликта", заставить Москву почувствовать давление и сесть за стол переговоров.

Реализация плана потребует от союзников предоставить Киеву членство в НАТО, отменить запрет на использование поставленного Украине западного вооружения для нанесения ударов вглубь территории России, а также наладить совместное с украинцами производство оружия — все эти требования уже выдвигались правительством Зеленского и ранее.

В среду украинский лидер также заявил, что хочет, чтобы соседи Украины помогали Киеву сбивать российские ракеты и беспилотники со своей территории. В прошлом некоторые союзники уже отмахивались от этой инициативы.

Зеленский попытался выставить свой план как взаимовыгодный для обеих сторон: Украины и ее союзников, от поддержки которых зависит, собственно, его выполнение. Зеленский отметил, что Украина обладает богатыми металлическими ресурсами, которые могут использовать ее партнеры, и предположил, что киевские военные могут сыграть решающую роль в защите Запада от дальнейшей российской агрессии.

Присутствовавшие в зале заседаний парламентарии, министры и военачальники встретили с овациями заявления Зеленского о том, что "торговля территорией или суверенитетом Украины" в план не входит.

Однако незадолго после выступления — депутаты от оппозиции поспешили выразить скептицизм. Алексей Гончаренко, парламентарий от партии главного оппонента Зеленского "Европейская солидарность", назвал план "очень нереалистичным". Депутат отметил, что предложенный президентом план в значительной степени зависит от помощи Запада и не описывает, что сама Украина может сделать для улучшения ситуации.

"Из плана следует, что, похоже, кто-то должен сделать все за нас", — написал Гончаренко в своих социальных сетях. Многих киевлян выступление президента не убедило.

"План победы звучит здорово. Очень модно. Но будет ли кто-то реально что-то делать и какова будет реакция России — непонятно", — считает 25-летний Антон Сокол, читавший основные тезисы речи с телефона.

"Звучит здорово, но одновременно нереалистично", — добавил Сокол.

28-летний Егор Курищенко отметил, что план больше похож на сводный перечень требований к западным партнерам Украины, чем на стратегию победы в конфликте.

"В нем нет ничего принципиально нового", — сказал он. "Просто все сведено в один запрос с акцентом на быстрые и решительные действия".