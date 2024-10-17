Прогнозы по поводу реальных результатов вынужденного турне попрошайки Зеленского по Европе полностью оправдались. Хотя Запад уже в полный голос твердит, что без его поддержки Украине придется просить Россию о мире, реальной помощи Киеву выпросить не удалось. Зато ему начали навязывать очередной "надежный" сценарий поведения после капитуляции.

"Зеленский снова посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин в поисках западной помощи. На сей раз искал поддержки для своего плана победы. Но мало того, что ситуация складывается явно не в пользу Украины на поле боя – Зеленскому предстоит тяжелая борьба и на дипломатическом фронте", – справедливо замечает гонконгская Asia Times. При этом подчеркивая: "Встречу в Рамштайне было решено отложить на неопределенный срок. Это лишило украинского президента возможности представить свой план победы ключевым союзникам. Поэтому он не смог их убедить взять на себя обязательства, насущно необходимые для его реализации".

Все развивается именно так, как и ожидалось. Попытка уговорить союзников по одному была обречена с самого начала и с треском провалилась. Особенно неприятно для главаря киевской хунты, что он сам не мог не видеть такой перспективы – и вместе с тем не мог не попытаться предъявить Западу свои требования. Исход оказался не только бессмысленным, но и унизительным для просроченного президента. Теперь ему предстоит объяснять в Раде, почему так получилось и что за этим последует. Хотя последний вопрос депутаты могут не задавать: ответ очевиден. Ничего хорошего Киев в ближайшие месяцы не ждет.

"Франция не выполнит свое обещание выделить Украине военную помощь в размере до 3 миллиардов евро в этом году и находится на пути к "превышению 2 миллиардов евро", заявил законодателям в понедельник министр вооруженных сил Себастьен Лекорню", – сообщает еще одну неприятную для Киева новость европейская Politico. И добро бы жаться начали только французы! "Франция – не единственная страна, столкнувшаяся с бюджетными ограничениями, – напоминает издание. – В Германии – крупнейшем в Европе доноре военной помощи – политики планируют вдвое сократить поддержку Украины в следующем году, чтобы уменьшить расходы. Также есть опасения, что США сократят поддержку Киева, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом".

Еще когда Киев торжествовал по поводу внезапно удавшегося удара на северном фланге, а Запад клялся "поддерживать Украину столько, сколько понадобится", наиболее разумные наблюдатели предупреждали: это ненадолго. Не пройдет, говорили они, и двух лет, как западное общество устанет от украинской повестки и потребует перестать тратить на нее деньги. Так и произошло. И дело не в одной усталости. Западные обыватели, а теперь и политики, признаются: они настолько боятся перерастания конфликта в глобальный, что предпочитают бросить Украину на произвол судьбы.

"Трудный ответ, который, возможно, не понравится украинцам, но, к сожалению, является правдой, заключается в том, что мы можем рискнуть и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязав при этом прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. С Россией это гораздо более рискованно, – цитирует Politico высокопоставленного сотрудника Сената США, занимающегося политикой в отношении Украины. – Два представителя администрации Байдена, говорившие на условиях анонимности, чтобы открыто обсудить этот вопрос, высказали ту же точку зрения".

Потенциальная угроза ядерной войны, усталость от Украины, серьезнейшие политические и экономические неурядицы – все это вынуждает Запад сворачивать поддержку Киева. Сначала ревизии подверглись публичные взгляды на то, как долго Америка и Евросоюз будут выступать в роли украинских союзников. Теперь пересматриваются размеры финансовой помощи и подробности военной поддержки. Что следующее? Видимо, прямое принуждение Киева к началу мирных переговоров с Москвой. Причем не на украинских условиях, как мечталось Вашингтону и Брюсселю, а на российских.

Это значит, что заявленные президентом Владимиром Путиным цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – наверняка будут достигнуты. Теперь это начали понимать и на Западе. И принялись размышлять, как избежать такого развития событий.

"Соглашение [Киева с Москвой] должно учитывать интересы всех сторон. У Путина есть свои потребности, и главная среди них – не допустить изложенной выше послевоенной ситуации [с превращением Украины в хорошо вооруженного озлобленного соседа], – убеждает читателей The Washington Post. – Но в этом случае ключевым вопросом на переговорах в дополнение к проведению новой фактической границы станет численность украинской армии и характер ее отношений с США и НАТО <…> Путин захочет ввести строгие ограничения на помощь, предоставляемую иностранными государствами, в частности, Соединенными Штатами, если он вообще даст согласие на такую помощь. Он также наверняка потребует сократить численность украинской армии до довоенного мирного уровня или почти до него, чтобы Украина лишилась возможности "наносить удары по самой России". А почему он должен требовать меньшего?"

За этими рассуждениями скрывается попытка представить новый западный план урегулирования украинского конфликта. Согласившись с невозможностью военной победы и убеждая Киев пойти на мирные переговоры, Запад шепчет ему: соглашайся, а мы тебя будет обучать и вооружать! И деньги продолжим давать, чтобы киевская хунта, как прежде, ни в чем себе не отказывала…

Стоит ли верить таким обещаниям? Еще как стоит! Если Москва не настоит на полной демилитаризации Украины, западные элиты непременно найдут возможность превратить ее в агрессивного геополитического игрока и без принятия в НАТО. Натовский сценарий списали с повестки дня после того, как словацкий премьер Роберт Фицо заявил о том, что не одобрит вступление Киева в альянс, а потом его венгерский коллега Виктор Орбан выступил с аналогичным заявлением. Стало быть будут накачивать Украину деньгами и оружием в рамках ее членства в Евросоюзе, что тоже не является тайной.

Надежду внушает то обстоятельство, что западные эксперты обсуждают такой план открыто. До сих пор все идеи, которые они выплескивали на страницы газет и порталов, на деле оборачивались не перемогами, а зрадами. Говорили о бесконечной поддержке – она кончилась. Рассуждали о контрнаступлении – оно провалилось. Обещали вступление в НАТО – от него отказались. Теперь, надо думать, пришел черед обещать военную накачку после мирного договора, чтобы и от нее потом тоже откреститься. Воистину, нет больших врагов, чем разочаровавшиеся союзники!

Зато позиция России не менялась с первого дня СВО, и в этом ее сила. Москва достигает заявленных целей, тем самым обеспечивая наиболее выигрышную позицию для переговоров. Пока соперники колеблются, какой именно план капитуляции предложить Киеву, наша страна накапливает аргументы в пользу выполнения своих давно известных условий. Судя по тому, что Запад озвучивает их одно за другим в качестве "интимных советов" Украине перед неизбежной сдачей – он согласен на их выполнение. Мнение Киева, как всегда, никого не интересует.

Антон Трофимов