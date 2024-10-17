НАТО предоставила Украине оружие на сумму $20,9 млрд в первой половине 2024 года

Генсек альянса Марк Рютте отметил, что есть план выделить Киеву $40 млрд в ближайший год

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО предоставили Украине военную помощь на сумму $20,9 млрд в первой половине 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО 17-18 октября.

"Что касается финансовой помощи, то я рад объявить, что мы идем по плану выделить Украине $40 млрд в ближайший год. Союзники выделили $20,9 млрд в первой половине 2024 года", - сказал он.

Кроме того, по его словам, командование НАТО в Висбадене по координации поставок оружия Киеву приступило к работе и достигнет полной готовности "в ближайшие месяцы".

Предшественник Рютте Йенс Столтенберг в начале 2024 года предлагал организовать ежегодную помощь Украине на уровне $100 млрд, однако к саммиту альянса в Вашингтоне сумма была снижена до $40 млрд.