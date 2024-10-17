Войти
ТАСС

НАТО предоставила Украине оружие на сумму $20,9 млрд в первой половине 2024 года

194
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Генсек альянса Марк Рютте отметил, что есть план выделить Киеву $40 млрд в ближайший год

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО предоставили Украине военную помощь на сумму $20,9 млрд в первой половине 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО 17-18 октября.

"Что касается финансовой помощи, то я рад объявить, что мы идем по плану выделить Украине $40 млрд в ближайший год. Союзники выделили $20,9 млрд в первой половине 2024 года", - сказал он.

Кроме того, по его словам, командование НАТО в Висбадене по координации поставок оружия Киеву приступило к работе и достигнет полной готовности "в ближайшие месяцы".

Предшественник Рютте Йенс Столтенберг в начале 2024 года предлагал организовать ежегодную помощь Украине на уровне $100 млрд, однако к саммиту альянса в Вашингтоне сумма была снижена до $40 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 17.10 00:16
  • 5154
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"