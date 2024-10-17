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ТАСС

РФ возмущена отказом Италии в выдаче виз для участия в конгрессе по космосу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва "расценивает это как неправомерное, необоснованное решение", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия возмущена отказом Италии в выдаче виз российской делегации для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, возмущены очередным недружественным шагом официального Рима, но более того, это же позор для Рима, заниматься такими вещами. Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательством страны, принимающей крупное международное мероприятие", - сказала дипломат.

Она отметила, что Россия расценивает это как неправомерное, необоснованное решение отказать в выдаче въездных визы российской делегации. "Рассматриваем это как еще одно проявление русофобского курса нынешнего руководства Италии, - подчеркнула Захарова. - Решение Рима полностью противоречит целям и задачам [Международной астронавтической] федерации, подрывает основы международного сотрудничества в области исследования и мирного освоения космоса, наносит еще один удар по российско-итальянским отношениям".

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации. 

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Италия
Россия
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