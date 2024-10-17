По мере приближения выборов в США над Украиной сгущается мрак (The Washington Post, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

“Победный” план Зеленского далек от прямой и буквальной победы, на которую многие рассчитывали, а западных союзников Украины обуревают цинизм и усталость, пишет WP. Украинцы могут возненавидеть Запад из-за провала "помощи", предупреждает автор.

Ишаан Тарур (Ishaan Tharoor)

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон и был чествован как герой на совместном заседании Конгресса. Собравшиеся американские законодатели 18 раз аплодировали стоя, пока он рассказывал об упорной борьбе своей страны после десяти месяцев российской спецоперации. Зеленский поклялся, что Украина “никогда не сдастся”, а всего несколькими часами ранее президент Джо Байден заявил, что США будут поддерживать ее “столько, сколько потребуется” — и эту фразу сам Байден и его европейские коллеги в последующие месяцы и годы повторяли не раз.

Сомнительно, что Зеленский получит столь же восторженный прием в Конгрессе сегодня. Та горстка республиканцев-ультранационалистов, что в 2022 году насмехались над пышным приемом в его честь, не желая “разбазаривать” казенные средства на защиту Украины, к 2024 году разрослась до критической массы. Их скепсис насчет дальнейшей поддержки Киева разделяют как кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, так и его напарник сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Первый “прославился” как дружескими отношениями с президентом Владимиром Путиным, так и безразличием к военной кампании Украины. Последний же прилюдно расписался в своем желании лишить украинское сопротивление американской поддержки и удостоился эпитета “радикал” от самого Зеленcкого.

В прошлом месяце Зеленский обсудил в США элементы своего “победного плана”, встретившись с ключевыми деятелями после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Его пресс-конференция с Трампом была отмечена неловкостью. Бывший президент США похвастался “очень хорошими” отношениями с Путиным. Зеленский же, стоя подле Трампа, попытался возразить, что российский лидер “убил много людей” и продолжает “незаконно оккупировать” украинскую территорию.

Однако после встречи Зеленский написал в социальных сетях: “Наше общее мнение заключается в том, что конфликт на Украине должен быть остановлен. Путин победить не может. Победа должна быть за Украиной”. Однако Трамп, со своей стороны, не только не пожелал Украине победы, но и предостерег, что если он проиграет выборы вице-президенту Камале Харрис, то “конфликт никогда не закончится и перерастет в ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ” (заглавные буквы Трампа. – Прим. ИноСМИ).

Причем это касается не только республиканской верхушки. По обе стороны “пруда” (на политическом сленге Англосферы — Атлантический океан. – Прим. ИноСМИ) назревают цинизм и усталость, и даже самые ярые сторонники Украины все чаще признают, что часики тикают и поддержка Запада ослабевает. Внутренняя политика и тень грядущих выборов в США — все это лишь одна из частей уравнения, но не менее важны и факты на местах на самой Украине.

Стране грозит истощение, и она уступает по численности и вооружению российской военной машине, которую так и не сломили западные санкции. Контрудар ВСУ в Курской области в конце лета принес лишь долгожданный моральный подъем — но не серьезные стратегические дивиденды. Тем временем силы Украины на восточном фронте тают под ожесточенным российским натиском, неуклонно сдавая позиции в спорном Донбассе. Бои остаются изнурительными: русские пробиваются вперед с огромными потерями, но похоже, что Кремль готов заплатить эту цену, чтобы реализовать свое превосходство.

“Войска противника при поддержке превосходящего количества артиллерии и беспилотников штурмуют поля сражений небольшими группами, сводя к минимуму обнаружение и затрудняя ответный огонь, — написали мои коллеги в этом месяце. — Россия также наладила боевую связь, чтобы лучше координировать атаки. Украинские солдаты говорят, что, несмотря на ошеломляющие потери, у русских хватает численности, чтобы поддерживать натиск, а западная помощь не восполняет нехватку оборудования”.

“Просто так выходит, что нам приходится постоянно отступать, потому что у русских гораздо больше сил”, — рассказал моим коллегам один младший командир. Другой командир на позициях около осажденного города Покровск (Красноармейск), признался "Файнэншл таймс", что его приоритет — спасти как можно больше жизней товарищей, и посоветовал забыть о заявленной военной цели Украины вернуть все утраченные земли, включая Крым, который Россия присоединила еще в 2014 году.

“Тяжело даже представить, что мы отбросим врага к границам 1991 года”, — сказал командир, имея в виду полное восстановление территориальной целостности Украины.

Эту реальность западные лидеры и дипломаты начали осознавать еще несколько месяцев назад — а с некоторых пор даже признают во всеуслышание. Президент Чехии Петр Павел, чья страна — одна из самых стойких сторонниц Киева в Центральной Европе, недавно заявил, что украинцам “придется быть реалистами” и что “наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что часть украинской территории временно останется под российской оккупацией”.

Зеленский собирается раскрыть все подробности своего “победного плана” на этой неделе, предварительно представив его президенту Джо Байдену и другим западным лидерам. Скорее всего, он потребует дальнейшей значительной военной помощи, а также политических обязательств и четких гарантий безопасности Киеву даже не дожидаясь полноправного членства в НАТО. Среди западных правительств нет единого мнения о том, какую часть “списка пожеланий” Зеленского следует исполнять. Однако Киев надеется, что в лучшем случае Запад окажет ему максимальную поддержку за будущим столом переговоров.

Это далеко от безоговорочной победы, которую ожидали многие. Аналитики опасаются, что по мере приближения нежеланного тупика украинцев охватит горечь — особенно если им придется уступить России захваченную территорию. Правительства США и Европы вложили в борьбу немало миллиардов долларов, но проволочки с поставками оружия и ограничения на применение определенных западных боеприпасов большой дальности по-прежнему подогревают в Киеве разочарование. И после теоретического перемирия прозападные настроения на Украине могут измениться.

Публицист "Вашингтон пост" Роберт Каган подчеркнул назревающий гнев, который останется после мирных переговоров. Это, по его мнению, окажется непреходящей головной болью не только для России, но и для западных правительств, стремящихся к разрядке. “После конфликта хорошо вооруженная Украина окажется крайне враждебным соседом, — написал Каган. — Украинцы не скоро забудут смерть, разрушения, убийства и пытки. Будут мощные всплески реваншизма, поскольку украинцы будут оплакивать свои утраченные земли и жаждать их возвращения”.

И независимо от поддержки Запада — а она наверняка продолжится — может возникнуть негодование в его адрес.

“Ощущая свою вину, Запад, несомненно, выделит средства на восстановление инфраструктуры, — написал Тим Уилласи-Уилси из британского Королевского объединенного института оборонных исследований. — Но членство в западном клубе может к тому моменту утратить свою привлекательность”.

“Коррумпированные олигархи Украины очнутся от спячки. Прежний постсоветский цинизм заменит собой юношеский энтузиазм поколения Майдана, ратовавшего за демократию”, — заключил Уилласи-Уилси.