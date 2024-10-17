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ТАСС

В Турции заявили, что 30 стран Запада не смогли объединиться для боеприпасов Киеву

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Глава Минобороны страны Яшар Гюлер отметил, что "это явно демонстрирует важность и необходимость лучшей подготовки стран в области запасов оружия и боеприпасов"

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине показал, что около 30 стран Запада не смогли объединиться для обеспечения Киева достаточным количеством боеприпасов. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"В контексте войны между Украиной и Россией видно, что около 30 стран не смогли объединиться и обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Это явно демонстрирует важность и необходимость лучшей подготовки стран в области запасов оружия и боеприпасов. Каждый стремится развиваться и минимизировать свою зависимость в этой сфере, понимая, что если не сделает этого, то заплатит высокую цену", - сказал Гюлер агентству Anadolu в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 17-18 октября, в котором он примет участие. 

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