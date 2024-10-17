Франция планирует затратить на оборону в следующем году более 50 млрд евро

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Французское правительство предложило увеличить оборонный бюджет страны на 2025 год до 50,54 млрд евро (55 млрд долларов США) с 47,23 млрд евро, выделенных в этом году, пишет американское военное издание Defense News.

В эти расходы войдет и заказ на строительство нового авианосца, который должен заменить атомный авианосец «Шарль де Голль». По некоторым данным, он обойдется французской казне в 10 миллиардов евро. Армия также планирует заказать ещё один фрегат.

По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, будут увеличены закупки боеприпасов на 27% до 1,9 млрд евро, включая ракеты «Метеор» класса «воздух-воздух» от компании MBDA, зенитно-ракетные комплексы «Мистраль» и «Астер», крылатые ракеты «Скальп» и противокорабельные ракеты «Экзосет», а также тяжёлые торпеды. Бюджет на систему противовоздушной обороны SAMP/T NG, разработанную совместно с Италией, удвоится и составит 500 миллионов евро.

Треть оборонного бюджета пойдет на приобретение и обслуживание оборудования. На заработную плату будет приходиться 27% оборонного бюджета на 2025 год, а на ядерное сдерживание — 14% расходов.

Бюджет на ядерное сдерживание в следующем году вырастет на 8%, что позволит продолжить разработку баллистической ядерной ракеты M51 для подводных лодок и работу над гиперзвуковой ракетой ASN4G, которая, как ожидается, поступит на вооружение в 2030-х годах, сказал Лекорню. Он также упомянул, что в этом году началось строительство французской подводной лодки третьего поколения с баллистическими ракетами.