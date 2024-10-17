Politico: Наличие ядерного оружия у России делает невозможным участие США в перехвате российских ракет над Украиной

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У Ирана нет ядерного оружия, а у России есть, поэтому США продолжат сбивать иранские ракеты над Израилем, а вот российские над Украиной — нет. Вашингтон опасается эскалации конфликта и не пойдет на обострение с Москвой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Несмотря на многочисленные просьбы Зеленского, США не планируют идти навстречу Киеву и развертывать какие-либо системы ПВО на территории соседних стран для прикрытия воздушного пространства Украины. Всё дело в том, что США не без причин опасаются, что их действия могут привести к эскалации конфликта. Тогда как в ситуации с Ираном и Израилем таких опасений нет.

Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится услышать, заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерному конфликту. Попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском.

— приводит издание слова источника в Сенате США.

Кроме того, для прикрытия Израиля США достаточно систем ПВО, развернутых на кораблях. Сделать это для прикрытия Украины не получится, здесь нужно перебрасывать в Европу дополнительные системы ПВО и истребители, чтобы развернуть их вблизи украинских границ. А это риск прямого столкновения с Россией, на что США ради Украины идти не готовы.