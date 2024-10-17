Общая оценка мирового экспорта/импорта ВиВТ в период 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг.

ЦАМТО, 16 октября. Объем идентифицированного мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в период 2016-2023 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 677,912 млрд. долл.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

Представленный ниже расчет приведен в долларах США в ценах каждого конкретного года (для устранения неоднозначности в связи с инфляционной составляющей).

Максимальный результат по фактическому ежегодному экспорту ВиВТ был достигнут в 2022 году, когда впервые в новейшей истории объем мирового экспорта/импорта ВиВТ превысил 100 млрд. долл. и достиг 106,221 млрд. долл.

В 2016 году (первый год рассматриваемого периода) объем мирового экспорта ВиВТ составил 79,062 млрд. долл., а в 2017 году был зафиксирован локальный максимум – 81,251 млрд. долл. После этого в течение двух лет имел место существенный спад: 73,719 млрд. долл. в 2018 году и 71,975 млрд. долл. в 2019 году (минимальный показатель за рассматриваемый период). В дальнейшем имел место значительный рост мирового экспорта/импорта вооружений. Максимальный показатель за рассматриваемый период был зафиксирован в 2022 году – 106,221 млрд. долл.

Резкий рост мирового экспорта/импорта вооружений в 2022 году связан с несколькими факторами, в частности, во многом это объясняется началом исполнения ряда мегаконтрактов США с Саудовской Аравией, выходом программы экспорта истребителей F-35 на максимальный уровень, а также резким увеличением поставок Францией истребителей "Рафаль". Кроме того, на увеличение мирового экспорта/импорта ВиВТ в 2022 году уже начала оказывать ситуация вокруг Украины (выполнение краткосрочных контрактов).

Снижение объема экспорта/импорта ВиВТ в 2023 году (98,477 млрд. долл.) носит чисто технический характер и обусловлено тем, что поставки по крупным долгосрочным контрактам, заключенным в 2022-2023 гг. только начались. Многие из этих контрактов, если не подавляющее большинство, связаны с обострением ситуации вокруг Украины, а также необходимостью замены новыми вооружениями устаревших образцов, переданных Киеву. Кроме того, на итоговое снижение результатов по 2023 году сказалась приостановка летом 2023 года поставок F-35 из-за задержек, связанных с модернизацией программного обеспечения самолета к стандарту TR-3.

Для сравнения: в 2016 году объем идентифицированного мирового экспорта/импорта обычных вооружений составил 79,062 млрд. долл., в 2017 году – 81,251 млрд. долл., в 2018 году – 73,719 млрд. долл., в 2019 году – 71,975 млрд.. долл., в 2020 году – 83,015 млрд. долл., в 2021 году – 84,191 млрд. долл., в 2022 году – 106,221 млрд. долл., в 2023 году – 98,477 млрд. долл.

В расчет включены идентифицированные поставки обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН.

За период 2016-2023 гг. США являются безусловным лидером по экспорту вооружений – 267,524 млрд. долл., что составляет 39,46% от всего мирового экспорта ВиВТ за тот же период. На большей части рассматриваемого периода военный экспорт США колебался в пределах от минимального значения в 27,645 млрд. долл. (2021 год) до максимального значения в 42,869 млрд. долл. в 2022 году. Это рекордный показатель военного экспорта для США. В 2023 году военный экспорт США составил 42,271 млрд. долл.

Относительно низкие для США результаты в начале и середине рассматриваемого периода объяснялись задержкой в реализации поставок по ряду крупных контрактов с Египтом и Ираком, а также переносом сроков поставок по крупным контрактам с рядом ближневосточных стран. Очень высокий результат по 2022 году связан с поставками по "мегаконтрактам" с Саудовской Аравией и ОАЭ и выходом экспортной программы поставок истребителей F-35 в 2022 году на максимальный уровень (в 2023 году по этой программе имел место годичный сбой).

Прогноз на предстоящий 4-летний период (2024-2027 гг.)

В 2024 году, в случае соблюдения изначально заявленных графиков поставок, объем мирового экспорта/импорта вооружений может составить, по оценке ЦАМТО, 112,852 млрд. долл.

В последующие два года (по текущему портфелю заказов) объем продаж прогнозируется в следующих объемах – 115,367 млрд. долл. в 2025 году и 121,433 млрд. долл. в 2026 году.

В 2027 году, если мировая экономика преодолеет последствия мирового экономического кризиса, связанного с пандемией COVID (новые штаммы), избежит возможных новых потрясений, которые пока даже не прогнозируются, а также при условии возвращения мирового рынка оружия к нормальной конкуренции (прекращения действия санкций США и отмены действия закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)), объем мирового экспорта вооружений может достичь 139,822 млрд. долл., причем необходимо подчеркнуть, что это оценка по состоянию на октябрь 2024 года. За счет новых контрактов, заключенных за оставшийся период 2024 года (тем более с учетом обострения ситуации вокруг Украины) и в 2025-2027 гг. со сроком исполнения до конца 2027 года, эта цифра может возрасти.

Представленный расчет проведен с учетом уже заключенных контрактов, проводимых тендеров (учтены те поставки, которые планируется реализовать до 2027 года включительно), а также официально заявленных планов и сроков по прямой закупке вооружений. Из долгосрочных программ учтены только те поставки, которые планируется реализовать до 2027 года включительно.

По состоянию на октябрь 2024 года в целом за 4-летний период (2024-2027 гг.) прогнозируемый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 489,475 млрд. долл.

Для справки:

В анализе мирового рынка оружия ЦАМТО учитывает вооружения по 8 основным видам ВиВТ. Каждый вид подразделяется на несколько категорий по функциональному предназначению. Всего рассмотрено 29 категорий ВиВТ.

В категории "авиационная техника": многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты базовой патрульной авиации, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, реактивные учебно-боевые самолеты и турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты.

В категории БЛА: средневысотные и стратегические БЛА, тактические и мини-БЛА.

В категории "вертолетная техника": ударные вертолеты, противолодочные и морские патрульные вертолеты, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты среднего и легкого класса.

В категории "военно-морская техника": боевые надводные корабли основного класса (авианосцы, эсминцы, фрегаты, корветы, минно-тральные корабли, танко-десантные корабли), подводные лодки, катера (ракетные, артиллерийские, патрульные, десантные, прибрежной и морской зоны).

В категории "бронетанковая техника": ОБТ, боевые бронированные машины (боевые машины пехоты, бронетранспортеры), бронированные автомобили и бронемашины класса MRAP.

В категории "ракетно-артиллерийское вооружение": ПТРК (ПТУР), РСЗО, артиллерийские системы (орудия ПА и САО), минометы.

В категории "средства ПВО": ПУ ЗУР и ЗУР большой дальности, ПУ ЗУР и ЗУР малой и средней дальности, ПЗРК, ЗАУ.

В категории "Другие системы оружия": боевые модули для бронетехники, боеприпасы, радиостанции, двигатели всех типов, системы динамической защиты бронетехники, мишени и т.д.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.