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ТАСС

Медведчук: украинцев разделили на тех, кто имеет право жить, и кто - нет

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава движения "Другая Украина" считает, что Владимир Зеленский использовал пост президента Украины, чтобы войти в сообщество политиков коллективного Запада, а не для того, чтобы сделать жизнь народа своей страны лучше

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинская нация давно утратила свое единство, людей фактически поделили на тех, кто имеет право на жизнь, и тех, кто - нет. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Миф о том, что украинская нация едина, давно канул в Лету, несмотря на усилия нацистских пропагандистов [президента Украины Владимира] Зеленского. Страна давно поделилась на тех, кто ловит людей и отправляет на фронт, и на тех, кого ловят и заставляют умирать за чужие интересы. То есть речь идет не о классовом разделении на бедных и богатых, где бедные не имеют возможности выйти из нищеты, а на тех, кто имеет право жить, и тех, кто - нет", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Сотрудники военкоматов, продолжил Медведчук, берут пример с Зеленского. "Неудачи на фронте они предприимчиво используют для обложения данью мужского населения страны. Возможно, Зеленский сам никого не ловит и не "обилечивает", но именно он создал все условия для этого и "крышует" этот "бизнес", - указал политик. Лидер "Другой Украины" приводит истории харьковчан. Один рассказал, что его выпустили из военкомата за $5 тыс. при условии выплаты затем ежемесячно по $1 тыс. военкому. Еще одного харьковчанина выпустили за $2,5 тыс., пишет политик.

Сам же Зеленский, продолжил Медведчук, использовал пост президента Украины, чтобы войти в сообщество политиков коллективного Запада, а не для того, чтобы сделать жизнь народа своей страны лучше. "Он понял, за что на Западе дадут сотни миллиардов, и не пожалел жизни и судьбы людей, доверивших ему страну", - обратил внимание он.

"Команда Зеленского очищает землю, которую она продала, для новых хозяев. Украинцы не только должны забыть свою историю, веру и традиции, они должны забыть, что это их земля. Тех немногих, кто останется, будут разбавлять многочисленными мигрантами, которые будут твердо знать, что эта земля принадлежит заокеанским хозяевам. Поэтому сегодня украинские военные воюют за право Зеленского и его своры на них наживаться, а также за право их уничтожать во имя западных интересов", - заключил он. 

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Украина
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