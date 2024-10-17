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Интерфакс-АВН

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения ситуации с КНДР - СМИ

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Военнослужащие США и Южной Кореи во время военных учений. Архивное фото
Военнослужащие США и Южной Кореи во время военных учений. Архивное фото.
Источник изображения: © Pfc. You Chul Lee

Более 1,4 млн человек готовы вступить Корейскую народную армию - ЦТАК

Гонконг. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ким Мен Су отменил запланированную поездку в США на фоне обострения трансграничной напряженности между Сеулом и Пхеньяном, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Ким Мен Су первоначально планировал отправиться в США во вторник, но вместо этого решил провести виртуальные переговоры.

"Учитывая ситуацию, когда Северная Корея усиливает угрозы в адрес Юга, такие как подрыв линий Кенги и Донхэ, личная встреча была заменена на виртуальную для поддержания боеготовности", - сказал один из источников.

Агентство также сообщает, что замминистры иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн, Японии Масатако Окано и замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл планируют встретиться в Сеуле в среду, чтобы обсудить ситуацию с КНДР.

Ожидается, что они обсудят пути усиления координации между тремя сторонами, а также с международным сообществом в ответ на провокации Северной Кореи.

Кроме того, они намерены обсудить усилия по укреплению трехстороннего партнерства в связи с недавной сменой премьер-министра Японии и президентскими выборами в США.

Между тем в Пхеньяне сообщают, что более1,4 млн человек изъявили желание вступить и возвратиться в Корейскую народную армию

"По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн. руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную Армию", - говорится в сообщении ЦТАК.

Как отмечает агентство, "во всей стране царит воля к наказанию подонков РК (Республика Корея - ИФ), нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики".

"В случае войны уничтожится Республика Корея. Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее", - предупредили в Северной Корее.

Во вторник КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

На прошлой неделе Генштаб Корейской народной армии предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорилось в заявлении северокорейского генштаба, опубликованном ЦТАК.

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КНДР
США
Южная Корея
Япония
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