«Вам не придется воевать на боевой машине дедушки». BAE System представляет современные прототипы

Источник изображения: topwar.ru

BAE Systems представит на выставке AUSA 2024 два прототипа AMPV. Один из них — новый вариант AMPV, оснащенный башней и 30-мм пушкой. Он будет выставлен рядом с версией AMPV самоходного миномета MTMS, который только что получил положительную оценку армии США в испытательном центре Юма. Общая верхняя панель BAE Systems обеспечивает плавную интеграцию пакетов миссий, а AMPV может быть оснащен впечатляющими 30 различными турельными системами.

Последняя конфигурация является пятой в серии прототипов AMPV, представленных BAE Systems в течение года. Он оснащен башней среднего калибра Konsberg — компактной и легкой 30-мм дистанционно управляемой турельной системой, которую Корпус морской пехоты США уже выбрал в рамках программы боевых машин-амфибий.

С самого начала у нас в BAE Systems была одна цель. Мы показываем, насколько мы экономически и технологически продвинуты в своевременном обеспечении солдат новыми возможностями, чтобы они были готовы к современным полям боя, - заявил директор программы AMPV

Источник изображения: topwar.ru

Три другие системы, оснащенные AMPV за последний год, включают: башню C-UAS, 30-мм беспилотную башню и 30-мм систему вооружения среднего калибра. Все они были интегрированы в корпус на одной общей верхней плите. Помимо работы над прототипом, BAE Systems близится к завершению расширения своей производственной линии AMPV в Йорке, штат Пенсильвания. Постоянные инвестиции в производство AMPV гарантируют, что компания сохранит возможности и технологии, необходимые для поставок в США. Армия осуществляет поставки быстрее и в больших объемах.