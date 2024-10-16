В Сети появились кадры ночного удара пятью ракетами «Искандер-М» по Николаевскому бронетанковому заводу

Источник изображения: topwar.ru

ВС России в ночь с понедельника на вторник нанесли ракетный удар по Николаевскому бронетанковому заводу, об этом с утра сообщали российские ресурсы, но подтверждения ударов не было. Теперь в Сети появились кадры ночных ударов ракетами ОТРК «Искандер-М», снятые разведывательным беспилотником.

Бронетанковый завод расположен по адресу ул. Скороходова, 1 города Николаев, именно по нему ночью и был нанесен удар. По данным ТГ-канала «Донбасский партизан», ссылающегося на собственный источник, ударами было поражено не менее пяти производственных цехов, а также размещенная в них техника: шесть танков и четыре бронемашины. Завод был вынужден приостановить ремонт и выпуск бронетехники.

По данным от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен в полвторого ночи, всего ракет было семь. Из них пять ударили по бронетанковому заводу, поразив цеха. Одна из ракет поразила емкости с ГСМ, потому над заводом поднялся столб черного дыма, зарево от пожара было видно до утра. Источники подтверждают уничтожение до десяти единиц техники, но без подробностей. Также есть убитые из числа военных, осуществлявших контроль ремонта техники.

Еще две ракеты ударили по городу, одна попала в здание ТЦК по ул. Рыбной, 1, о второй данных нет. По имеющимся сведениям, ликвидировано до 7 военкомов, примерно восемь человек увезли скорые. Сгорели до двух десятков машин, стоящих у здания ТЦК.