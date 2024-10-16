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Интерфакс-АВН

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП, ожидают заказов на 50 млрд евро

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Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Германский оборонный концерн Rheinmetall и итальянская Leonardo создают СП для производства военной техники, оценивая его потенциальные заказы в 50 млрд евро.

СП, получившее название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), создается на фоне высокого спроса на военное оборудование в Европе в условиях роста геополитической напряженности, отмечает The Wall Street Journal.

Rheinmetall и Leonardo будут иметь равные доли в новой компании, которая со временем выйдет на годовой доход в 2-4 млрд евро, заявил главный исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер на пресс-конференции в Риме во вторник.

Первые контракты на производство танков и машин боевой пехоты (БМП) LRMV, как ожидается, получит от правительства Италии. Сумма контрактов в следующие 10 лет составит порядка 23 млрд евро.

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Страны
Германия
Италия
Россия
Компании
Leonardo
Rheinmetall
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